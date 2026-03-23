Korda Singkirkan Alcaraz dari Miami Open, Sabalenka dan Rybakina Melaju Mulus

Sebastian Korda melangkah ke babak selanjutnya Miami Terbuka usai menundukan Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-4.(Miami Terbuka)

SEBASTIAN Korda menyingkirkan petenis nomor satu dunia Carlos Alcaraz di babak ketiga Miami Terbuka usai menang 6-3, 5-7, 6-4. Sementara Aryna Sabalenka dan Elena Rybakina melangkah ke babak berikutnya.

Sebastian Korda mencatat kejutan besar dengan menumbangkan petenis nomor satu dunia Carlos Alcaraz pada babak ketiga Miami Terbuka, Senin (23/3). Petenis Amerika Serikat peringkat 36 dunia itu menang 6-3, 5-7, 6-4 sekaligus meraih kemenangan pertamanya atas pemain peringkat satu dunia.

Hasil tersebut juga memperpanjang catatan negatif Alcaraz di Miami. Tahun lalu Ia tersingkir di babak kedua oleh petenis Belgia David Goffin yang saat itu berperingkat 55 dunia.

Sejak kekalahan tersebut, Alcaraz mencatat rekor impresif 73-6, termasuk awal musim 2026 dengan 16 kemenangan beruntun yang diwarnai gelar Australia Open dan trofi di Doha.

Korda sempat kehilangan momentum saat gagal menuntaskan laga di set kedua ketika memimpin 5-4 dan kehilangan servis tanpa poin. Alcaraz kemudian merebut dua gim berikutnya untuk memaksakan set ketiga, bagian dari lima gim beruntun yang diraih petenis Spanyol tersebut.

Namun Korda mampu bangkit. Ia merebut break penting untuk unggul 4-3 di set ketiga setelah pukulan forehand Alcaraz melebar.

Korda kemudian mempertahankan servisnya dengan meyakinkan sebelum akhirnya menutup pertandingan tanpa kesalahan saat kembali mendapat kesempatan melakukan servis untuk laga.

"Rasanya luar biasa. Saya mengambil jalan yang berliku, itu pasti sedikit lebih menegangkan dari yang saya inginkan, tetapi saya senang dengan permainan saya dan bagaimana saya bertahan," Korda dikutip dari AFP.

Alcaraz mengakui performa Korda sangat solid dalam laga tersebut. "Banyak momen krusial yang ketat, tetapi saya tidak memanfaatkannya dengan baik. Saya pikir dia lebih baik dalam poin-poin itu, dalam momen tersebut. Saya rasa itu kunci pertandingan," sebut Alcaraz.

Korda selanjutnya akan menghadapi petenis Spanyol Martin Landaluce untuk memperebutkan tiket perempat final. Landaluce sebelumnya menyingkirkan unggulan ke-14 asal Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 (7/2).

Sabalenka

Di sektor putri, petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka melanjutkan langkahnya dalam upaya mempertahankan gelar setelah mengalahkan petenis tuan rumah Caty McNally 6-4, 6-2.

Meski menang dua set langsung, Sabalenka mengakui pertandingan berlangsung ketat, terutama pada set pertama yang diwarnai empat kali pertukaran break sebelum ia mengamankan break penentu di gim terakhir.

"Dia bermain tenis yang sangat bagus," kata Sabalenka. "Saya sangat senang bisa menutup pertandingan ini dalam dua set langsung."

Sabalenka selanjutnya akan menghadapi petenis Tiongkok Zheng Qinwen yang menang 6-2, 6-4 atas Madison Keys. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Zheng atas pemain 20 besar sejak menjalani operasi siku pada Juli tahun lalu.

Sementara itu, petenis nomor dua dunia Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Marta Kostyuk dari Ukraina dengan skor 6-3, 6-4.

Rybakina akan menghadapi petenis kualifikasi asal Australia Talia Gibson yang menang 6-2, 6-2 atas unggulan ke-18 Iva Jovic. Sebelumnya, Gibson juga menyingkirkan mantan nomor satu dunia Naomi Osaka di babak kedua. (Z-2)