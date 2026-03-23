Optometris untuk Negeri: Menjaga Penglihatan, Membangun Indonesia Emas 2045

Indra Karnadi, Ph.D. Sarjana Terapan Optometri UKRIDA(Dok.Pribadi)

SETIAP orang berhak melihat dunia dengan jelas. Namun, bagi jutaan masyarakat, penglihatan yang optimal masih menjadi kemewahan. Momentum Hari Optometris Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Maret menjadi pengingat penting bahwa penglihatan yang baik bukan sekadar isu medis, melainkan bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia. Tahun ini, dunia mengusung tema “A Shared Vision: Collaboration in Global Eye Care”, sebuah ajakan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan layanan kesehatan mata secara global.

Di Indonesia, pesan ini terasa semakin relevan. Penglihatan yang baik adalah fondasi penting dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Ketika seseorang dapat melihat dengan jelas, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, bekerja, dan hidup mandiri. Dengan kata lain, kesehatan penglihatan berkontribusi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.

Lebih dari itu, kesehatan mata juga berkaitan erat dengan kehidupan yang sehat dan produktif. Gangguan penglihatan tidak hanya membatasi aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko stres dan depresi. Pada kelompok lanjut usia, penurunan penglihatan bahkan dapat meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Ini menunjukkan bahwa menjaga penglihatan berarti menjaga kualitas hidup secara menyeluruh.

Dalam dunia pendidikan, penglihatan memegang peran yang tidak tergantikan. Anak-anak yang tidak dapat melihat dengan jelas akan kesulitan mengikuti proses belajar. Di tengah meningkatnya kasus miopia akibat gaya hidup modern dan paparan layar digital, tantangan ini menjadi semakin besar. Jika tidak ditangani secara serius, gangguan penglihatan dapat menghambat terbentuknya generasi unggul yang menjadi pilar Indonesia Emas 2045.

Namun, tantangan di lapangan masih nyata. Gangguan penglihatan seperti kelainan refraksi, glaukoma, dan age-related macular degeneration (AMD) masih banyak ditemukan, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan kesehatan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan tenaga kesehatan penglihatan dilayanan primer. Sementara itu, layanan dokter spesialis mata masih lebih terkonsentrasi di tingkat sekunder.

Di sinilah peran optometris menjadi sangat strategis. Sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan, optometris memiliki kompetensi untuk melakukan skrining, pemeriksaan, serta deteksi dini gangguan penglihatan. Peran ini sangat penting dalam mencegah kondisi yang lebih serius melalui penanganan sejak awal.

Sejalan dengan tema global tahun ini, kolaborasi menjadi kunci. Optometris tidak bekerja sendiri. Ketika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan medis lanjutan, pasien akan dirujuk kepada dokter spesialis mata. Sinergi antara optometris dan oftalmologis menciptakan sistem pelayanan kesehatan mata yang terintegrasi, efektif, dan berjenjang. Kolaborasi inilah yang memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan menyeluruh.

Sayangnya, masih banyak yang belum memahami bahwa optometris bukan sekadar “tukang kacamata”. Pada jenjang pendidikan sarjana terapan, optometris dibekali kompetensi klinis yang kuat, mulai dari ilmu penyakit mata, farmakologi mata, hingga teknik pemeriksaan dan diagnostik. Dengan keahlian ini, optometris berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penglihatan masyarakat, terutama di layanan primer seperti puskesmas.

Momentum Hari Optometris Sedunia menjadi saat yang tepat untuk memperkuat komitmen bersama. Pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu bersinergi dalam memperluas akses layanan kesehatan mata, termasuk melalui pemerataan tenaga optometris di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, tema “A Shared Vision” bukan sekadar slogan, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak bersama. Karena melihat dengan jelas bukan hanya tentang fungsi indera, melainkan tentang membuka peluang, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun masa depan bangsa.

Langkah menuju Indonesia Emas 2045 dimulai dari investasi pada kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan penglihatan. Di sinilah optometris berperan strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan masyarakat dapat melihat, belajar, dan berkembang secara optimal. (*)