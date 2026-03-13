Alcaraz Balas Kekalahan atas Norrie, Tantang Medvedev di Semifinal Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz.(Dok AFP/Paul Crocs)

CARLOS Alcaraz melanjutkan awal musim yang sempurna sekaligus membalas kekalahan dari Cameron Norrie untuk memastikan tempat di semifinal turnamen ATP Masters 1000 Indian Wells 2026, Kamis (13/3) waktu setempat.

Petenis nomor satu dunia asal Spanyol itu mengalahkan Norrie 6-3, 6-4 dan mencatat penampilan semifinal Indian Wells 2026 untuk tahun kelima secara beruntun.

Alcaraz harus melalui duel yang berjalan naik turun melawan Norrie yang menempati peringkat ke-29 dunia. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi pembalasan setelah ia dikalahkan Norrie pada Paris Masters November lalu.

Pada semifinal, Alcaraz akan menghadapi petenis Rusia Daniil Medvedev. Medvedev melangkah ke empat besar setelah mengalahkan juara bertahan Jack Draper dengan skor 6-1, 7-5, sekaligus memperpanjang rangkaian kemenangan di ATP menjadi delapan pertandingan.

Petenis nomor dua dunia Jannik Sinner juga melaju ke semifinal usai menundukkan Learner Tien 6-1, 6-2. Sinner akan menghadapi Alexander Zverev yang menang 6-2, 6-3 atas Arthur Fils.

Alcaraz, 22, sebelumnya mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang melengkapi karier Grand Slam setelah menjuarai Australia Terbuka. Ia kemudian menambah gelar dengan kemenangan di Qatar.

Kemenangan atas Norrie membuat rekor Alcaraz pada musim 2026 menjadi 16-0.

"Saya sangat kesulitan dengan gaya bermainnya. Setiap kali saya melawannya selalu sangat sulit bagi saya," kata Alcaraz dikutip dari AFP.

"Gaya permainannya sedikit membingungkan, dengan forehand topspin yang sangat tinggi. Lalu backhand yang sangat datar dan sangat rendah," imbuhnya.

Pada set pertama, Norrie sempat memperkecil ketertinggalan setelah mematahkan servis Alcaraz tanpa kehilangan poin untuk mengubah skor menjadi 4-3. Namun Alcaraz segera membalas dengan break lagi dan menutup set pembuka dalam 31 menit.

Norrie kembali mematahkan servis lawan untuk unggul 2-0 pada set kedua. Namun Alcaraz merespons dengan merebut empat gim beruntun.

Norrie sempat menyelamatkan dua match point saat melakukan servis, sebelum Alcaraz menuntaskan kemenangan melalui gim servisnya.

"Saya menemukan pukulan yang tepat. Saya bermain dengan baik. Saya bermain solid. Saya bermain agresif ketika bisa," sebutnya

Di pertandingan lain, Medvedev yang baru menjuarai turnamen di Dubai bulan lalu langsung menguasai pertandingan saat menghadapi Draper.

"Set pertama luar biasa, saya hampir tidak melakukan kesalahan. Itu level permainan yang luar biasa. Pada set kedua dia mencoba memberikan segalanya, dan dia punya peluang," kwta Medvedev.

Medvedev hanya menghadapi satu break point dalam pertandingan tersebut dan mampu menyelamatkannya dengan sebuah ace.

Kontroversi sempat terjadi pada gim ke-11 set kedua ketika wasit kursi memutuskan Draper melakukan hindrance setelah mengangkat tangan saat reli berlangsung. Medvedev mengajukan protes karena merasa terganggu dan wasit kemudian memberinya poin tersebut.

"Apakah saya sangat terganggu? Tidak. Tapi saya juga tidak merasa seperti saya curang atau semacamnya," kata Medvedev.

Di bagian undian lainnya, Sinner tampil dominan saat menyingkirkan petenis Amerika Serikat berusia 20 tahun, Learner Tien.

Sinner memanfaatkan double fault Tien untuk merebut break pada gim kedua dan terus mengendalikan pertandingan. Ia mematahkan servis lawannya empat kali serta menyelamatkan empat peluang break yang dihadapi.

"Hari ini saya merasa sangat baik di lapangan. Itu tentu area yang saya coba tingkatkan mengingat masalah yang saya alami di Australia," kata Sinner.

Sementara itu, Zverev memastikan tempat di semifinal Indian Wells untuk pertama kalinya setelah menundukkan Fils dengan relatif mudah.

Kemenangan tersebut membuat Zverev menjadi pemain kelima yang berhasil mencapai semifinal di kesembilan turnamen ATP Masters 1000. (H-3)