Alcaraz Bangkit ke Semifinal Qatar Terbuka

CARLOS Alcaraz memastikan tiket semifinal Qatar Terbuka usai bangkit menundukkan Karen Khachanov, sementara Jannik Sinner harus angkat koper setelah dikalahkan Jakub Mensik dalam pertarungan tiga set.
Bertanding di Doha, Kamis (20/2), Alcaraz membalikkan keadaan untuk menang 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 atas Khachanov pada babak perempat final. Kemenangan itu mengantarkannya ke empat besar dan menjaga peluang meraih gelar pada turnamen pertamanya sejak menuntaskan karier Grand Slam di Australia Terbuka awal bulan ini.
"Itu pertandingan yang sangat ketat dan sengit," ujar Alcaraz dikutip dari AFP.
"Saya pikir Karen bermain sangat baik, tetapi saya tahu saya memiliki peluang. Saya hanya tidak memanfaatkannya di set pertama, jadi itu saatnya untuk terus melangkah dan mencoba terus berjuang. Saya benar benar bangga dengan cara saya bertarung."
Set pertama berjalan ketat tanpa satu pun break hingga ditentukan melalui tie break. Khachanov melesat unggul 6-1 sebelum mengamankan set pembuka pada kesempatan ketiga.
Alcaraz merespons pada set kedua dengan mematahkan servis lawan di gim kelima. Momentum itu berlanjut pada set penentuan ketika petenis peringkat satu dunia tersebut kembali mencuri servis Khachanov pada kedudukan 2-2. Ia lalu memastikan kemenangan dengan break di gim kesembilan untuk menutup laga dengan meyakinkan.
Di semifinal, Alcaraz akan menghadapi Andrey Rublev yang sebelumnya menyingkirkan Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7-2). (H-4)
Jakub Mensik, yang kini berusia 20 tahun, tampil percaya diri untuk menyudahi perlawanan Jannik Sinner dengan skor 7-6 (3), 2-6, dan 6-3 di perempat final Qatar Terbuka.
