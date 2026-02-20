Carlos Alcaraz Amankan Tiket Semifinal Qatar Terbuka

Headline
CARLOS Alcaraz memastikan tempat di semifinal Qatar Terbuka setelah bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan Karen Khachanov tiga set 6-7 (3-7), 6-4, dan 6-3, Kamis (19/2) waktu setempat.
Petenis nomor satu dunia itu harus bekerja keras sebelum memastikan kemenangan di babak perempat final.
Tampil di turnamen pertamanya sejak menuntaskan karier Grand Slam di Australia Terbuka, awal Februari, Alcaraz menunjukkan mental juara saat membalikkan keadaan di Doha.
Set pertama berjalan ketat. Baik Alcaraz maupun Khachanov sama-sama kesulitan menembus servis lawan sehingga laga harus ditentukan lewat tie break.
Khachanov tampil dominan di gim penentuan dengan unggul 6-1 sebelum mengonversi set point pada kesempatan ketiga.
Alcaraz tidak tinggal diam. Juara tujuh gelar Grand Slam itu meningkatkan intensitas permainan dan mematahkan servis Khachanov pada gim kelima set kedua. Momentum tersebut mampu dijaganya hingga memaksakan laga berlanjut ke set penentuan.
Di set ketiga, Alcaraz kembali merebut servis lawan saat kedudukan 2-2 untuk mengambil alih kendali pertandingan. Ia kemudian memastikan kemenangan dengan break pada gim kesembilan sekaligus menutup laga dengan meyakinkan.
"Ini pertandingan yang sangat ketat dan sengit," kata Alcaraz dikutip dari AFP.
"Saya pikir Karen bermain sangat baik, tetapi saya tahu saya punya peluang. Saya hanya tidak memanfaatkannya di set pertama, jadi sudah waktunya untuk terus melaju dan terus berjuang. Saya sangat bangga dengan cara saya berjuang," lanjutnya.
Di semifinal, Alcaraz akan menghadapi unggulan kelima Andrey Rublev yang sebelumnya menyingkirkan Stefanos Tsitsipas dua set langsung 6-3, 7-6 (7-2).
Sementara itu, petenis nomor dua dunia Jannik Sinner dijadwalkan melengkapi daftar perempat final dengan menghadapi unggulan keenam Jakub Mensik.
Pemenang duel tersebut akan bertemu Arthur Fils yang melangkah ke semifinal setelah menundukkan Jiri Lehecka dalam dua set langsung. (Z-1)
