Tampil Dominan, Jannik Sinner Amankan Tiket Perempat Final Qatar Terbuka

Petenis Italia Jannik Sinner(AFP/KARIM JAAFAR)

JANNIK Sinner terus menunjukkan konsistensi luar biasa di awal musim 2026. Unggulan kedua asal Italia tersebut sukses melaju ke perempat final Qatar Terbuka setelah menundukkan petenis Australia, Alexei Popyrin, dengan skor 6-3 dan 7-5, Rabu (18/2) malam waktu setempat.

Kemenangan dalam durasi 85 menit ini memperpanjang catatan impresif Sinner menjadi 50 kemenangan beruntun melawan petenis di luar peringkat 50 besar dunia. Tren positif ini dimulai sejak kekalahannya di Cincinnati pada Agustus 2023 lalu.

Mentalitas di Atas Peringkat

Meski menghadapi servis keras dan pukulan winner agresif dari Popyrin, Sinner tampil tenang di debut turnamen Doha-nya.

Tercatat, Sinner tidak menghadapi satu pun break point sepanjang pertandingan. Walau demikian, ia mengakui bahwa laga tersebut tidaklah mudah, terutama di set kedua.

"Saya menghormati setiap pemain, tetapi saya selalu mencoba memainkan tenis terbaik saya," ujar Sinner menanggapi rekor kemenangannya melawan petenis di luar Top 50.

Ia menambahkan bahwa peringkat ATP sering kali tidak mencerminkan tingkat kesulitan di lapangan.

"Peringkat, pada akhirnya, hanyalah angka. Semua orang bermain dengan kualitas tinggi. Terutama ketika lawan tidak banyak yang harus dipertaruhkan, Anda harus selalu tetap sangat fokus," tegas Sinner,

Sinner sempat merasakan tekanan saat Popyrin meningkatkan intensitas permainannya.

"Saya merasa memulai dengan sangat baik di set pertama, tidak banyak masalah dengan servis saya. Tapi setelah itu saya sedikit kesulitan. Saya merasa dia meningkatkan level permainannya dan saya sedikit kehilangan ritme dan kepercayaan diri," akunya. Namun,

kematangan mental membantunya keluar dari situasi sulit. "Saya hanya mencoba untuk berjuang keras. Saya sangat senang. Anda harus menemukan cara yang berbeda untuk memenangi pertandingan."

Membidik Gelar Ketiga Berturut-turut

Turnamen ATP 500 Doha ini merupakan ajang perdana Sinner pasca kekalahan menyakitkan di semifinal Australian Open dari Novak Djokovic. Kini, petenis berusia 24 tahun tersebut mengincar gelar ATP 500 ketiga berturut-turut setelah sebelumnya berjaya di Beijing dan Wina pada Oktober lalu.

Langkah Sinner berikutnya adalah menghadapi tantangan dari unggulan keenam, Jakub Mensik.

Petenis muda berusia 20 tahun itu melaju ke perempat final usai mengandaskan Zhang Zhizhen 6-3 dan 6-2.

Mensik sendiri sedang dalam performa menanjak setelah menjuarai Brisbane pada Januari dan kini menempati peringkat 13 dunia—posisi tertinggi dalam kariernya.

Persaingan di Sisi Lain Undian

Di bagian undian yang sama, dua talenta muda, Jiri Lehecka dan Arthur Fils, juga memastikan tempat di babak delapan besar. Lehecka melaju mulus setelah menang 6-2, 6-1 atas Zizou Bergs.

Sementara itu, Arthur Fils yang kini dilatih oleh legenda Goran Ivanisevic, berhasil memenangi duel sesama petenis Prancis melawan Quentin Halys dengan skor 6-1, 7-6(7).

Jika Sinner mampu melewati Mensik, potensi "super match" melawan petenis nomor satu dunia, Carlos Alcaraz, terbuka lebar di babak selanjutnya, yang akan menandai pertemuan ke-17 dari rivalitas panas kedua petenis muda ini. (Ant/Z-1)