Tampil Solid, Jannik Sinner Tekuk Denis Shapovalov di Indian Wells

Petenis Italia Jannik Sinner(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PETENIS nomor dua dunia, Jannik Sinner, sukses melangkah ke babak keempat BNP Paribas Terbuka setelah menumbangkan Denis Shapovalov dalam dua set langsung, 6-3 dan 6-2, Senin (9/3) WIB.

Kemenangan di gurun California ini sekaligus memperpanjang napas Sinner dalam upayanya merengkuh gelar Indian Wells pertamanya.

Pertandingan sempat dimulai dengan kejutan ketika Sinner kehilangan servisnya tanpa meraih satu poin pun di gim pembuka.

Meski mengawali laga dengan sangat berhati-hati, petenis asal Italia ini segera menemukan ritme permainannya.

Ia perlahan menyesuaikan diri dengan tekanan Shapovalov sebelum akhirnya mendominasi total di set kedua. Sinner berhasil menutup laga dalam waktu 71 menit.

Dalam sesi wawancara usai laga, Sinner mengakui kualitas lawannya namun merasa puas dengan respons yang ia berikan setelah awal yang sulit.

"Denis adalah pemain berkualitas tinggi, seperti yang kita ketahui. Dia pemain yang sedang dalam performa terbaik, jadi saya sangat senang dengan penampilan saya," kata Sinner dikutip dari ATP.

"Saya mencoba untuk tetap solid di baseline, tetapi juga sedikit lebih agresif di set kedua, yang membantu saya. Itu awal yang sulit bagi saya, tetapi saya senang dengan bagaimana saya bereaksi," lanjutnya.

Dominasi terhadap Pemain Kidal

Kemenangan ini mempertegas dominasi Sinner saat berhadapan dengan pemain kidal.

Dengan hasil ini, ia memperpanjang catatan kemenangannya melawan pemain kidal menjadi 19 pertandingan beruntun. Selain itu, catatan head-to-head Sinner melawan Shapovalov kini menjadi 2-1.

Pencapaian ini juga membawa Sinner menorehkan tinta emas dalam sejarah tenis Italia. Dengan mengoleksi 96 kemenangan di level ATP Masters 1000, ia kini menyamai rekor pensiunan petenis Fabio Fognini sebagai pemain Italia dengan jumlah kemenangan terbanyak di level tersebut sejak seri ini dimulai pada 1990.

Menatap Babak Berikutnya

Lolosnya Sinner ke babak keempat merupakan pencapaian kelima dalam lima penampilannya di Indian Wells. Petenis berusia 24 tahun itu kini mengalihkan fokusnya untuk melengkapi koleksi gelar di keenam turnamen ATP Masters 1000 lapangan keras.

Selanjutnya, Sinner dijadwalkan menghadapi talenta muda Brasil yang sedang naik daun, Joao Fonseca. Fonseca melaju ke babak berikutnya setelah membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan ke-23 asal Amerika Serikat, Tommy Paul, lewat skor 6-2 dan 6-3.

Jika terus melaju, Sinner berpeluang kembali bertemu rival bebuyutannya, Carlos Alcaraz, di babak final. Pertemuan tersebut, jika terjadi, akan menjadi duel ke-17 dalam persaingan sengit mereka di tur profesional. (Ant/Z-1)