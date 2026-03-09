Aryna Sabalenka Dominan di Indian Wells, Potensi Duel Sengit Lawan Naomi Osaka Menanti

Petenis Belarus Aryna Sabalenka(AFP/CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, menunjukkan kelasnya di turnamen WTA Indian Wells setelah memastikan tiket ke babak keempat. Unggulan teratas asal Belarus itu tampil perkasa saat menumbangkan wakil Rumania, Jaqueline Cristian, dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-1 pada Minggu (9/3) waktu setempat.

Sabalenka mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 23 winner. Meski sempat menemui hambatan kecil berupa double fault pada titik break point saat mencoba menutup set pertama, ia mampu segera memulihkan fokus.

Sabalenka membalas dengan mematahkan servis Cristian untuk mengamankan set pembuka sebelum akhirnya memegang kendali penuh di set kedua.

"Saya tahu dia tidak akan menyerah dengan mudah," ungkap Sabalenka seperti dikutip dari AFP.

"Itulah mengapa saya sangat fokus, terutama pada servis saya. Saya tidak ingin memberinya banyak kesempatan sehingga saya sangat senang dengan servis, permainan, dan tentu saja dengan kemenangan ini," lanjutnya.

Di babak berikutnya, Sabalenka akan menghadapi pemenang dari laga antara unggulan ke-16 Naomi Osaka dan Camila Osorio.

Bagi Osaka, turnamen ini menjadi panggung kembalinya sang pemilik empat gelar Grand Slam tersebut setelah sempat mundur dari Australia Terbuka akibat cedera perut.

Osaka sendiri melaju ke babak ketiga setelah menundukkan petenis kualifikasi Victoria Jimenez Kasintseva 7-5 dan 6-2.

Sementara itu, lawannya, Camila Osorio, lolos secara dramatis setelah menyelamatkan tiga match point saat menghadapi Iva Jovic. Pertemuan Osaka dan Osorio menjadi laga sarat emosi, mengingat tahun lalu petenis asal Kolombia tersebut menyingkirkan Osaka di babak pertama.

Persaingan Ketat di Sektor Lain

Ketegangan juga diprediksi akan menyelimuti sesi malam saat unggulan keempat, Coco Gauff, ditantang oleh bintang muda Filipina, Alexandra Eala.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Eala untuk membalas kekalahannya dari Gauff di perempat final Dubai bulan lalu.

"Saya bersemangat. Itu pertandingan yang sulit bagi saya terakhir kali. Saya pikir dia bermain sangat baik. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mengambil pelajaran dari pertandingan terakhir kami dan mencoba menerapkannya pada pertandingan berikutnya," kata Eala optimis.

Meskipun Gauff diprediksi akan mendapat dukungan masif dari publik tuan rumah, Eala diyakini tetap memiliki basis pendukung yang kuat dari komunitas Filipina di California.

"Memiliki komunitas ini di belakang saya dalam turnamen bergengsi seperti ini sangat berarti. Itu benar-benar menambah perasaan dan emosi setelah pertandingan," imbuh Eala.

Pada pertandingan lainnya, unggulan keenam asal Amerika Serikat (AS), Amanda Anisimova, dijadwalkan akan menghadapi mantan juara Grand Slam asal Inggris, Emma Raducanu, yang tengah berupaya kembali ke performa terbaiknya setelah mencapai final WTA bulan lalu. (Z-1)