Indian Wells 2026: Iga Swiatek dan Elena Rybakina Melaju ke Babak Ketiga Meski Sempat Tertekan

Iga Swiatek(BNP Paribas)

DUA mantan ratu Indian Wells, Iga Swiatek dan Elena Rybakina, harus menguras keringat lebih dalam untuk mengamankan tiket ke babak ketiga turnamen ATP/WTA Masters 1000 tersebut pada Sabtu (7/3/2026) waktu setempat. Meski sempat mendapatkan perlawanan sengit dari wakil tuan rumah, keduanya berhasil menjaga asa untuk kembali mengangkat trofi di gurun California.

Iga Swiatek, petenis nomor dua dunia sekaligus jawara edisi 2022 dan 2024, sempat tampil perkasa di awal laga sebelum akhirnya dipaksa bekerja keras di set kedua. Menghadapi petenis kualifikasi asal Amerika Serikat, Kayla Day, Swiatek menang dengan skor 6-0, 7-6 (7/2).

Kebangkitan Swiatek di Set Kedua

Setelah menyapu bersih set pertama tanpa ampun, Swiatek justru kehilangan ritme di awal set kedua. Kayla Day yang menempati peringkat 187 dunia sempat memberikan kejutan dengan memimpin 5-1. Namun, mental juara Swiatek berbicara. Petenis asal Polandia itu merebut lima gim beruntun untuk memaksakan tiebreaker dan akhirnya menyudahi perlawanan Day.

Kemenangan ini diharapkan menjadi titik balik bagi Swiatek yang mengawali musim 2026 dengan kurang maksimal setelah gugur di perempat final Australia Terbuka dan Doha. Di babak selanjutnya, Swiatek akan menantang unggulan asal Yunani, Maria Sakkari.

Rybakina Dipaksa Bermain Tiga Set

Ujian yang lebih berat dialami oleh Elena Rybakina. Juara Indian Wells 2023 tersebut dipaksa bermain rubber set oleh petenis peringkat 43 dunia, Hailey Baptiste, sebelum akhirnya menang 7-6 (7/5), 2-6, 6-2.

Rybakina, yang merupakan unggulan ketiga, harus menunjukkan kesabaran ekstra menghadapi serangan agresif Baptiste. Setelah kehilangan set kedua akibat banyak melakukan kesalahan sendiri, Rybakina berhasil bangkit di set penentu setelah mematahkan servis Baptiste di gim keempat.

"Itu adalah pertandingan yang sangat sulit hari ini, tapi saya sangat senang dengan kemenangan ini," ujar Rybakina usai laga.

"Dia bermain sangat baik. Dia tetap agresif dan memiliki servis yang bagus. Saya memiliki peluang, tapi tidak mendapatkannya sejak awal dan kemudian saya kesulitan di set kedua, terlalu terburu-buru. Pastinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki."

Hasil Pertandingan Lainnya

Selain duo mantan juara tersebut, sejumlah unggulan lain juga memetik hasil positif. Karolina Muchova yang baru saja menjuarai turnamen di Doha berhasil melaju ke babak berikutnya usai menaklukkan Anna Bondar 7-5, 6-2.

Sementara itu, bintang muda Rusia, Mirra Andreeva, dan unggulan kelima tuan rumah, Jessica Pegula, dijadwalkan bertanding pada sesi malam untuk memperebutkan tempat di babak ketiga. (AFP/Z-2)