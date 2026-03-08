Jack Draper Menang Comeback di Indian Wells Usai Cedera 8 Bulan

Jack Draper sukses pertahankan gelar Indian Wells di laga pembuka meski absen lama. Kalahkan Bautista Agut, Draper melaju ke babak ketiga.(ATP)

JUARA bertahan Indian Wells asal Inggris, Jack Draper, menandai kembalinya ke lapangan hijau dengan kemenangan dramatis. Meski mengaku merasa "sedikit kurang persiapan" setelah absen delapan bulan akibat cedera, petenis nomor satu Inggris ini sukses menumbangkan wakil Spanyol, Roberto Bautista Agut, lewat pertarungan tiga set 3-6, 6-3, dan 6-2.

Kemenangan ini membawa petenis berusia 24 tahun tersebut melaju ke babak ketiga. Ini merupakan turnamen kedua bagi Draper sejak kembali ke ATP Tour pekan lalu, setelah menjalani masa pemulihan panjang akibat cedera memar tulang pada lengan kiri yang digunakan untuk servis.

Sempat Goyah di Awal Laga

Mendapatkan bye di babak pertama, Draper mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan. Akurasi pukulannya sempat goyah pada set pertama, yang dimanfaatkan dengan baik oleh Bautista Agut untuk unggul lebih dulu. Namun, memasuki set kedua, Draper mulai menemukan ritme permainannya dan membalas di awal set.

Momentum tersebut berlanjut hingga set penentu. Petenis peringkat 14 dunia itu berhasil membangun keunggulan hingga 5-2. Meski Bautista Agut memberikan perlawanan sengit dan sempat mendapatkan tiga peluang break point, Draper tampil tenang dan berhasil mengamankan kemenangan.

Dalam wawancara di lapangan bersama Sky Sports, Draper mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali ke tempat yang memberinya kenangan indah tahun lalu. Namun, ia tidak menampik adanya kendala fisik.

"Di saat yang sama, saya merasa sedikit kurang persiapan karena banyaknya waktu bertanding yang terlewatkan. Saya menghadapi lawan yang sangat tangguh hari ini. Set pertama terasa sedikit menegangkan, namun kemudian saya berhasil menemukan sedikit percikan semangat," ujar Draper.

Perjuangan Melawan Inkonsistensi

Draper menggambarkan kemenangan ini sebagai hasil yang "sangat besar" mengingat durasi absennya yang tidak sebentar. Ia mengakui bahwa konsistensi di lapangan pertandingan masih menjadi tantangan terbesarnya saat ini.

"Cedera yang saya alami bukan hanya beberapa minggu, melainkan delapan bulan. Saya merasa sedikit kurang tajam. Level permainan saya saat latihan selalu bagus, tetapi ketika berada di lapangan pertandingan, konsistensi saya masih naik-turun," tambahnya.

Tahun lalu, Draper merengkuh trofi Masters 1.000 pertamanya setelah mengalahkan Holger Rune di final. Prestasi tersebut sempat membawanya ke peringkat empat dunia sebelum cedera menghentikan momentumnya.

Kemenangan di babak awal California ini sangat krusial bagi Draper. Dengan banyaknya poin peringkat yang harus dipertahankan, kekalahan lebih awal bisa membuatnya terlempar dari posisi 30 besar dunia. (BBC/Z-2)