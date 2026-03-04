Janice Tjen tanpa Target di Indian Wells 2026, Fokus Perbaiki Performa

Petenis putri Indonesia Janice Tjen.(Dok. Antara)

PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, memilih menatap ajang Indian Wells 2026 dengan pendekatan realistis. Ia tidak memasang target khusus, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas permainan dari satu turnamen ke turnamen berikutnya.

Turnamen WTA 1000 yang kerap dijuluki Grand Slam Kelima itu akan digelar pada 4–15 Maret 2026 di Indian Wells Tennis Garden, California, Amerika Serikat.

Bagi Janice, hal tersebut menjadi turnamen kedelapan yang diikutinya sepanjang musim 2026 sekaligus penampilan keempatnya di ajang bergengsi tersebut.

Petenis kelahiran Jakarta yang kini menempati peringkat 39 dunia itu turun tiga posisi setelah tersingkir di Merida Terbuka, Meksiko. Namun, ia menegaskan tidak ingin membebani diri dengan ambisi hasil akhir.

"Di setiap turnamen saya tidak memiliki target spesifik tentang di mana saya harus mencapai atau semacamnya. Semua yang saya pikirkan di setiap turnamen yang saya mainkan adalah bagaimana saya bisa melakukan lebih baik dari turnamen sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers daring, Rabu (4/3).

Hasil undian menghadirkan tantangan berat sejak awal. Di babak pertama, Janice akan menghadapi petenis Rumania Jaqueline Cristian yang berada di peringkat ke-35 dunia. Jika mampu melewati rintangan tersebut, ia berpeluang bertemu petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka pada babak berikutnya.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Janice mengaku melakukan sejumlah penyesuaian dalam program latihannya. Tahun ini ia diperkuat pelatih fisik penuh waktu guna menjaga kebugaran di tengah jadwal tur yang padat.

"Pastinya seiring level kompetisi yang meningkat tahun ini dan saya bisa bermain di turnamen-turnamen terbaik di dunia minggu demi minggu, saya pikir pastinya akan ada beberapa penyesuaian dalam latihan saya," tuturnya.

Terkait adaptasi permukaan lapangan, Janice menyadari tantangan akan semakin besar ketika memasuki musim tanah liat dan rumput. Selama ini, sebagian besar kariernya ditempa di lapangan keras sehingga ia merasa masih perlu banyak penyesuaian. Namun untuk saat ini, fokusnya tertuju sepenuhnya pada Indian Wells.

"Saya pikir saya hanya ingin menjalaninya hari demi hari dan apa pun tantangan berikutnya bagi saya. Jika katakanlah saya masih memiliki pertandingan besok untuk dimainkan di sini, saya pikir bagi saya itu cara terbaik bagi saya untuk menjalani berbagai hal," pungkasnya.

Dari tujuh turnamen awal musim ini, pencapaian terbaik Janice adalah menembus babak ketiga Dubai Championship sebelum dihentikan unggulan Amerika Serikat Amanda Anisimova. Di Indian Wells 2026 kali ini, ia diharapkan mampu menciptakan kejutan sekaligus memperbaiki posisinya di peringkat WTA.

