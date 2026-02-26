Janice Tjen Masuk Daftar Indian Wells 2026, Siap Tampil di Turnamen WTA 1000 Bergengsi

Headline
PETENIS Indonesia Janice Tjen masuk daftar peserta tunggal putri Indian Wells 2026, turnamen WTA 1000, sekaligus berpeluang menambah pengalaman di ajang elite dunia.
Janice dipastikan masuk dalam daftar pemain yang akan berlaga pada turnamen Indian Wells 2026. Kompetisi prestisius level WTA 1000 itu dijadwalkan berlangsung di Indian Wells Tennis Park, California, Amerika Serikat, pada 4–15 Maret mendatang.
Turnamen yang kerap dijuluki Grand Slam Kelima tersebut merupakan salah satu ajang paling bergengsi di luar empat turnamen major, sekaligus dikenal sebagai kompetisi dengan jumlah penonton terbesar di luar Grand Slam.
Nama Janice tercatat di antara 78 peserta tunggal putri yang akan bersaing memperebutkan gelar. Ia akan menghadapi sejumlah petenis elite dunia, termasuk petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka dan mantan pemuncak peringkat dunia Iga Swiatek.
Selain itu, petenis senior asal Amerika Serikat Venus Williams juga dipastikan ambil bagian setelah menerima wild card dari penyelenggara. Peraih tujuh gelar Grand Slam itu mengaku antusias kembali tampil di turnamen tersebut.
"Saya sangat gembira bisa kembali ke Indian Wells. Turnamen ini selalu menjadi pengalaman yang istimewa dan tidak ada yang bisa menandingi sensasi bertanding di hadapan para penggemar yang luar biasa ini," ujar Venus dikutip dari laman resmi turnamen.
Apabila tampil, Indian Wells akan menjadi turnamen WTA 1000 ketiga yang diikuti Janice sepanjang musim ini, sekaligus yang keempat sepanjang kariernya. Sebelumnya, ia telah berkompetisi di Qatar Open dan Dubai Championships pada Februari.
Petenis berusia 22 tahun itu mencatat pencapaian penting dengan menembus babak 16 besar Dubai Championships 2026 sebelum langkahnya dihentikan unggulan kedua asal Amerika Serikat, Amanda Anisimova. Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Janice pada turnamen level WTA 500 atau lebih tinggi sejauh ini.
Janice menjalani debut di level WTA 1000 pada China Open akhir tahun lalu. Saat itu, ia berhasil lolos dari babak kualifikasi sebelum tersingkir pada putaran pertama babak utama.
Selain tampil di nomor tunggal putri, Janice juga akan berkompetisi di sektor ganda putri dengan pasangan asal Taiwan, Hao-Ching Chan.
Saat ini, Janice masih menjalani kompetisi Merida Open di Meksiko. Ia telah tersingkir pada babak pertama nomor tunggal putri, tetapi masih melanjutkan perjuangan di nomor ganda putri bersama pasangan asal Polandia, Katarzyna Piter. (H-3)
Duet Janice/Piter berhasil menghentikan langkah pasangan Marie Bouzkova (Rep Ceko) dan Ann Li (Amerika Serikat) melalui kemenangan straight set 7-6 (3) dan 6-3.
Janice Tjen, yang menempati posisi unggulan keenam, dipaksa menyerah dua set langsung dengan skor 4-6 dan 3-6 oleh Camila Osorio di putaran pertama Merida Terbuka.
