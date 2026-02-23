Janice Tjen Unggulan ke-6 di Merida Open 2026, Hadapi Camila Osorio di Babak Pertama

Petenis putri Indonesia Janice Tjen.(AFP.)

PETENIS putri Indonesia Janice Tjen menjadi unggulan keenam Merida Open di Meksiko, yang akan berlangsung pada 23 Februari - 1 Maret 2026.

Janice akan mengawali laga WTA 500 itu dengan melawan petenis Kolombia Camila Osorio pada babak pertama Selasa (24/2) pekan ini.

Osorio mencatat pencapaian terbaik pada 2025 dengan menjuarai turnamen WTA 250 Bogota, untuk tahun kedua berturut-turut, dan ketiga kali dalam kariernya. Ia juga mencapai semifinal WTA 250 Rabat dan perempat final WTA 250 Singapura.

Baca juga : Janice Tjen Melaju ke 16 Besar Abu Dhabi Terbuka 2026 Usai Tekuk Maya Joint

Petenis berusia 24 tahun itu kini berada di peringkat 62 dunia, berada di bawah Janice yang menempati posisi 46 per Minggu malam ini.

Bagi Janice, musim 2025 merupakan tahun terobosan setelah mencapai final WTA 250 di Sao Paulo.

Ia kemudian menjuarai tur pertamanya di Chennai sehingga menjadi petenis Indonesia pertama yang menjuarai tunggal WTA Tour sejak Angelique Widjaja di Pattaya City 2002.

Baca juga : Janice Tjen Targetkan Masuk 20 Besar Dunia

Peringkat Janice meroket dari No. 411 ke peringkat tertinggi dalam kariernya, No.53.

Pada 2025, Janice juga memenangi dua gelar ganda pertamanya di Guangzhou bersama Katarzyna Piter, dan Chennai bersama Aldila Sutjiadi. Ia juga menjuarai WTA 125 Jinan dan meraih enam gelar tunggal ITF pada paruh pertama tahun itu.

Sebelum terbang ke Meksiko, Janice menyelesaikan Middle East Swing dengan catatan positif dengan mencapai 16 besar WTA 1000 Dubai setelah kandas pada babak 32 besar Qatar Open.

Di Dha, Janice terhenti di tangan unggulan teratas Iga Swiatek. Sebelumnya di Abu Dhabi, Janice yang mendapatkan wild card kandas di babak kedua setelah dihentikan unggulan kelima Liudmila Samsonova.

Janice juga akan tampil bermain ganda bersama Piter. Janice/Piter akan menghadapi Madeleine Brooks/Shuo Feng pada laga pembuka. (Ant/P-3)