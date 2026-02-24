Janice Tjen Melesat ke Peringkat 36 Dunia Usai Tampil Impresif di Middle East Swing

Petenis Indonesia Janice Tjen(AFP/DAVID GRAY)

PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, mencatatkan tonggak sejarah baru dalam karier profesionalnya. Berdasarkan pembaruan peringkat WTA yang dirilis pada Senin (23/2), petenis berusia 23 tahun tersebut kini menempati peringkat 36 dunia, melesat 10 tingkat dari posisi sebelumnya di posisi 46.

Pencapaian ini diraih menyusul performa gemilang Janice selama rangkaian turnamen Middle East swing, yang berakhir pekan lalu dengan digelarnya Dubai Duty Free Tennis Championships, ajang WTA 1000 kedua di musim 2026.

Tampil sebagai wild card di Dubai, Janice berhasil menembus babak 16 besar WTA 1000 untuk pertama kalinya.

Dalam perjalanan menuju babak tersebut, ia mencatatkan kemenangan Top 30 keempat dalam kariernya dengan menundukkan Leylah Fernandez.

Kemenangan ini sekaligus menjadi yang kedua atas Fernandez, setelah sebelumnya Janice juga mengalahkannya pada babak pertama Australia Terbuka 2026.

Penampilan konsisten Janice sudah terlihat sejak awal rangkaian tur di Timur Tengah. Pada turnamen WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open, ia membuka langkah dengan mengalahkan petenis No.1 Australia, Maya Joint.

Meski langkahnya terhenti di babak kedua oleh unggulan kelima, Liudmila Samsonova, Janice mampu mencatatkan prestasi di sektor ganda dengan mencapai babak semifinal berpasangan dengan petenis Filipina, Alexandra Eala.

Dominasi Eala pun tidak kalah mencuri perhatian. Ia mencatatkan capaian baru dengan melompat 16 peringkat dari No.47 ke No.31 dunia setelah sukses menembus babak perempat final WTA 1000 Dubai.

Sebelum tampil di Dubai, Janice juga menunjukkan kelasnya di ajang WTA 1000 Doha, Qatar Total Energies Open 2026. Ia sukses menumbangkan petenis Brasil, Beatrice Haddad Maia, dengan skor meyakinkan 6-0 dan 6-1, sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan unggulan teratas, Iga Swiatek, di putaran kedua.

Kini, setelah rangkaian Middle East swing berakhir, Janice telah bertolak ke Meksiko untuk memulai rangkaian Sunshine Swing.

Ia dijadwalkan mengikuti turnamen WTA 500 Merida Terbuka 2026. Dalam ajang tersebut, Janice menempati status sebagai unggulan keenam.

Di putaran pertama yang dijadwalkan berlangsung Rabu (25/2), Janice akan menghadapi petenis Kolombia, Camila Osorio.

Selain turun di nomor tunggal, Janice juga akan berpartisipasi di nomor ganda berpasangan dengan Katarzyna Piter. Pasangan Janice/Piter dijadwalkan menghadapi duet Madeleine Brooks/Shuo Feng pada laga pembuka mereka di hari yang sama. (Ant/Z-1)