Jannik Sinner Melenggang Mulus ke Semifinal Indian Wells

PETENIS nomor dua dunia, Jannik Sinner, melangkah mantap ke babak semifinal turnamen ATP Masters 1000 Indian Wells.

Kepastian ini didapat setelah Sinner menumbangkan petenis Amerika Serikat (AS), Learner Tien, dengan skor telak 6-1 dan 6-2 pada laga perempat final yang berlangsung Jumat (13/3) WIB.

Kemenangan ini sekaligus memastikan terjadinya duel papan atas di babak empat besar. Sinner dijadwalkan akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Jerman, Alexander Zverev, yang juga tampil impresif di laga sebelumnya.

Dominasi Total Sinner

Menghadapi Tien yang menempati peringkat ke-27 dunia, Sinner menunjukkan kelasnya sejak awal set pertama.

Memanfaatkan kesalahan double fault yang dilakukan Tien, petenis asal Italia tersebut langsung merebut break pada gim kedua. Sejak saat itu, Sinner praktis memegang kendali penuh atas ritme permainan.

Ketangguhan mental Sinner teruji saat ia berhasil menyelamatkan seluruh empat break point yang dihadapi, termasuk dua momen krusial pada gim terakhir.

Sepanjang laga yang berdurasi 66 menit tersebut, Sinner tercatat mematahkan servis lawannya sebanyak empat kali. Penampilan klinis ini menjadi sinyal bahaya bagi lawan-lawannya di babak selanjutnya.

Rekor Bersejarah Alexander Zverev

Di sisi lain bagan turnamen, Alexander Zverev mengamankan tiket semifinal setelah menghentikan perlawanan petenis Prancis, Arthur Fils.

Zverev menang meyakinkan dengan skor 6-2 dan 6-3 dalam laga yang diwarnai emosi tinggi dari sang lawan.

Kemenangan ini memiliki arti mendalam bagi Zverev. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menembus babak semifinal Indian Wells.

Lebih istimewa lagi, pencapaian ini menjadikan Zverev sebagai pemain kelima dalam sejarah yang mampu mencapai babak semifinal di seluruh sembilan turnamen ATP Masters 1000.

Ia kini bersanding dengan nama-nama legendaris seperti Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, dan Andy Murray.

"Ini sangat istimewa," ujar Zverev singkat sebagaimana dikutip dari AFP, merespons momen penting dalam kariernya tersebut.

Ketajaman Taktik Zverev

Dalam laga melawan Fils, Zverev tampil sangat taktis. Ia langsung mematahkan servis Fils di awal pertandingan dan unggul jauh 4-1 setelah lawan melakukan double fault fatal. Tekanan yang diberikan Zverev bahkan sempat memicu luapan emosi Fils yang menghantam raketnya ke lapangan.

Zverev kembali menunjukkan superioritasnya dengan mematahkan servis lawan saat kedudukan 4-2 di set kedua. Ia tercatat sukses menyelamatkan seluruh tiga break point yang dihadapi.

"Saya pikir hari ini saya bermain lebih cepat dibandingkan beberapa pertandingan terakhir melawan dia. Saya rasa saya mengurangi waktunya dan kemampuannya untuk bermain sangat agresif," pungkas Zverev mengenai strateginya membungkam Fils.

Kini, perhatian dunia tenis tertuju pada duel Sinner melawan Zverev. Pertemuan dua pemain yang tengah berada dalam performa puncak ini diprediksi akan menjadi salah satu partai paling sengit di Indian Wells tahun ini. (Z-1)