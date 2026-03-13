Bangkit dari Tren Negatif, Aldila Sutjiadi Tembus Semifinal WTA 125 Austin

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi(Instagram @dila11)

PETENIS putri kebanggaan Indonesia, Aldila Sutjiadi, sukses memutus rantai hasil negatif dalam beberapa turnamen terakhir.

Berpasangan dengan petenis Kroasia, Petra Marcinko, Aldila berhasil melangkah ke babak semifinal ganda putri WTA 125 Austin setelah memenangi duel sengit di babak perempat final, Kamis (13/3) WIB.

Tampil di Austin, Texas, Amerika Serikat, duet Aldila/Marcinko harus bekerja keras melewati drama super tie-break untuk menundukkan pasangan Jepang-Norwegia, Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri.

Laga berakhir dengan skor ketat 6-7(7), 6-3, 10-5 dalam durasi satu jam 36 menit.

Jalannya Pertandingan: Drama di Set Pembuka

Pertarungan sudah berlangsung panas sejak awal set pertama. Kedua pasangan saling mengejar angka hingga kedudukan imbang 3-3.

Aldila/Marcinko sebenarnya tampil cukup dominan dalam servis dengan mencatatkan satu ace dan tingkat keberhasilan servis pertama mencapai 70%.

Namun, ketangguhan servis tersebut mampu diredam oleh agresivitas pengembalian bola Aoyama/Eikeri.

Pasangan lawan tercatat memenangi 83,3 persen poin dari bola kedua dan mengonversi tiga dari tujuh peluang break point. Konsistensi lawan di poin-poin kritis membuat Aldila/Marcinko harus merelakan set pertama setelah kalah tipis 7-11 di babak tie-break.

Momentum Kebangkitan

Memasuki set kedua, Aldila/Marcinko mengubah strategi untuk mengambil alih kendali permainan.

Meski tetap mempertahankan akurasi servis pertama di angka 70,4%, kali ini giliran duet Indonesia/Kroasia tersebut yang mendominasi lewat pengembalian bola yang tajam.

Efektivitas serangan mereka terlihat dari keberhasilan mengonversi tiga peluang break point yang ada. Dominasi ini memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan atau super tie-break setelah set kedua ditutup dengan keunggulan 6-3 untuk Aldila/Marcinko.

Pada fase krusial ini, mentalitas Aldila/Marcinko teruji. Walaupun kedua pasangan sama-sama melakukan satu kesalahan ganda (double fault),

Aldila/Marcinko tampil lebih klinis. Mereka mencatatkan satu ace tambahan dan mencetak rekor sempurna 100 persen pengembalian bola pertama untuk menyudahi perlawanan Aoyama/Eikeri dengan skor 10-5.

Misi Kembali ke Jalur Juara

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Aldila Sutjiadi. Pasalnya, petenis yang kini menempati peringkat 49 ganda dunia itu sempat mengalami masa sulit dalam beberapa pekan terakhir.

Setelah sempat tampil menjanjikan di awal musim dengan mencapai perempat final ASB Classic dan Hobart International, langkah Aldila terhenti prematur di babak pertama pada empat turnamen beruntun, yakni Ostrava, Qatar, Dubai, dan Merida.

Di babak semifinal nanti, Aldila/Marcinko akan menantang pemenang dari laga antara unggulan pertama Tereza Mihalikova/Giuliana Olmos melawan pasangan Isabelle Haverlag/Sabrina Santamaria.

Kemenangan ini diharapkan menjadi titik balik bagi Aldila untuk kembali bersaing di jajaran elit ganda putri dunia. (Ant/Z-1)