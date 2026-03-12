Tampil Dominan, Iga Swiatek Melaju ke Perempat Final Indian Wells

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
LANGKAH Iga Swiatek di turnamen Indian Wells 2026 belum terbendung. Petenis unggulan asal Polandia ini memastikan diri melaju ke babak perempat final setelah mencatatkan kemenangan dominan atas unggulan ke-13 asal Rep Ceko, Karolina Muchova, Kamis (12/3) WIB.
Dalam laga babak keempat yang digelar di Indian Wells, Amerika Serikat tersebut, Swiatek tampil nyaris tanpa celah. Ia menyudahi perlawanan Muchova dengan skor telak 6-2 dan 6-0.
Ketangguhan Swiatek terlihat jelas saat ia berhasil merebut 10 gim secara berturut-turut, sebuah catatan yang menegaskan dominasinya di atas lapangan keras California tersebut.
Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan kelima Swiatek atas Muchova sepanjang pertemuan mereka.
Menariknya, kemenangan ini merupakan pengulangan sukses tahun lalu, ketika Swiatek juga menumbangkan lawan yang sama pada fase turnamen yang serupa.
Kemenangan meyakinkan ini membawa kolektor empat gelar Grand Slam tersebut selangkah lebih dekat untuk merengkuh gelar ketiganya di Indian Wells.
Selepas pertandingan, Swiatek tidak bisa menyembunyikan kepuasannya atas performa yang terus menanjak sejak babak pertama.
"Saya merasa bermain semakin baik, sangat luar biasa. Saya senang bermain di sini, saya menyukai kondisinya," ujar Swiatek sebagaimana dikutip dari Bein Sports.
Swiatek menambahkan bahwa adaptasinya terhadap atmosfer Indian Wells menjadi kunci konsistensinya dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya mulai memahami kondisi di sini sedikit lebih baik beberapa tahun lalu dan sejak saat itu rasanya saya benar-benar bisa menggunakan keunggulan saya di sini," lanjutnya.
Lebih lanjut, petenis yang juga pernah mencicipi gelar di Australia Terbuka ini berharap momentum positifnya dapat bertahan hingga partai puncak.
"Ini tempat yang luar biasa untuk bermain tenis, mudah-mudahan saya bisa terus melakukannya sampai akhir," harapnya.
Di babak delapan besar nanti, Swiatek akan menanti pemenang laga antara petenis Rep Ceko, Katerina Siniakova, dan wakil Ukraina, Elina Svitolina. (Z-1)
Aryna Sabalenka tampil dominan dan menyudahi perlawanan Naomi Osaka di babak 16 besar Indian Wells dengan skor 6-2 dan 6-4.
Kemenangan atas Aleksandar Kovacevic memastikan tempat Novak Djokovic di putaran keempat turnamen Indian Wells untuk pertama kalinya sejak 2017.
Kemenangan dominan 6-3 dan 6-2 atas Maria Sakkari ini memastikan langkah Iga Swiatek melaju ke babak 16 besar Indian Wells.
Carlos Alcaraz sempat kehilangan set pertama dan tertinggal break di awal set kedua sebelum akhirnya membalikkan keadaan dengan skor akhir 6-7 (6), 6-3, dan 6-2.
Menghadapi unggulan ketujuh, pasangan Cristina Bucsa (Spanyol) dan Nicole Melichar-Martinez (Amerika Serikat), duet Janice/Chan dipaksa menyerah lewat drama super tie-break.
Gelar Qatar Terbuka adalah gelar WTA 1.000 pertama bagi Karolina Muchova, sekaligus gelar keduanya di level tur sejak menjuarai Korea terbuka pada 2019 silam.
Naomi Osaka melaju ke semifinal AS Tebruka usai mengalahkan Karonila Muchova dengan skor 6-4 dan 7-6 (7/3).
Venus Williams kalah setelah bertarung tiga set melawan unggulan ke-11 asal Ceko, Karolina Muchova, dengan skor 3-6, 6-2, 1-6 di AS Terbuka.
Madison Keys tampil heroik dengan menyelamatkan dua match point untuk kalahkan Karolina Muchova di babak 16 besar WTA Kanada Terbuka.
Australia Terbuka tersebut merupakan kali pertama Naoimi Osaka melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam usai kembali dari cuti melahirkan pada tahun lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved