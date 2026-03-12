Tampil Dominan, Iga Swiatek Melaju ke Perempat Final Indian Wells

Petenis Polandia Iga Swiatek(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

LANGKAH Iga Swiatek di turnamen Indian Wells 2026 belum terbendung. Petenis unggulan asal Polandia ini memastikan diri melaju ke babak perempat final setelah mencatatkan kemenangan dominan atas unggulan ke-13 asal Rep Ceko, Karolina Muchova, Kamis (12/3) WIB.

Dalam laga babak keempat yang digelar di Indian Wells, Amerika Serikat tersebut, Swiatek tampil nyaris tanpa celah. Ia menyudahi perlawanan Muchova dengan skor telak 6-2 dan 6-0.

Ketangguhan Swiatek terlihat jelas saat ia berhasil merebut 10 gim secara berturut-turut, sebuah catatan yang menegaskan dominasinya di atas lapangan keras California tersebut.

Baca juga : Dominasi Aryna Sabalenka Hentikan Langkah Naomi Osaka di Indian Wells

Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan kelima Swiatek atas Muchova sepanjang pertemuan mereka.

Menariknya, kemenangan ini merupakan pengulangan sukses tahun lalu, ketika Swiatek juga menumbangkan lawan yang sama pada fase turnamen yang serupa.

Mengejar Gelar Ketiga

Kemenangan meyakinkan ini membawa kolektor empat gelar Grand Slam tersebut selangkah lebih dekat untuk merengkuh gelar ketiganya di Indian Wells.

Baca juga : Novak Djokovic Melaju ke Putaran Keempat Indian Wells Setelah Singkirkan Aleksandar Kovacevic

Selepas pertandingan, Swiatek tidak bisa menyembunyikan kepuasannya atas performa yang terus menanjak sejak babak pertama.

"Saya merasa bermain semakin baik, sangat luar biasa. Saya senang bermain di sini, saya menyukai kondisinya," ujar Swiatek sebagaimana dikutip dari Bein Sports.

Swiatek menambahkan bahwa adaptasinya terhadap atmosfer Indian Wells menjadi kunci konsistensinya dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya mulai memahami kondisi di sini sedikit lebih baik beberapa tahun lalu dan sejak saat itu rasanya saya benar-benar bisa menggunakan keunggulan saya di sini," lanjutnya.

Lebih lanjut, petenis yang juga pernah mencicipi gelar di Australia Terbuka ini berharap momentum positifnya dapat bertahan hingga partai puncak.

"Ini tempat yang luar biasa untuk bermain tenis, mudah-mudahan saya bisa terus melakukannya sampai akhir," harapnya.

Di babak delapan besar nanti, Swiatek akan menanti pemenang laga antara petenis Rep Ceko, Katerina Siniakova, dan wakil Ukraina, Elina Svitolina. (Z-1)