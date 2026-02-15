Kalahkan Victoria Mboko, Karolina Muchova Juara Qatar Terbuka

Headline
KAROLINA Muchova berhasil menuntaskan dahaga gelar juara yang telah berlangsung selama enam tahun. Petenis asal Rep Ceko tersebut sukses naik ke podium tertinggi Qatar Terbuka setelah mengalahkan petenis remaja sensasional asal Kanada, Victoria Mboko, dalam laga final yang berlangsung ketat.
Muchova mengunci kemenangan dua set langsung dengan skor 6-4 dan 7-5. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kariernya, mengingat ini adalah gelar WTA 1.000 pertama bagi petenis berusia 29 tahun tersebut, sekaligus gelar keduanya di level tur sejak menjuarai Korea terbuka pada 2019 silam.
"Sudah cukup lama sejak terakhir kali saya memenangkan turnamen, jadi rasanya menyenangkan bisa mendapatkan perasaan itu kembali," ungkap Muchova usai pertandingan.
Muchova tampil sangat solid sejak set pertama dimulai. Bermain dengan ketenangan khasnya, ia mencatatkan persentase servis pertama yang impresif sebesar 75% dan hanya kehilangan tiga poin dari servisnya. Penampilan bersih ini membuatnya mengamankan set pembuka dengan skor 6-4.
Memasuki set kedua, Mboko yang baru berusia 19 tahun sempat memberikan perlawanan sengit.
Petenis muda Kanada itu sempat memimpin 4-2 dan terlihat akan memaksakan set penentu. Namun, pengalaman Muchova berbicara banyak. Ia berhasil mematahkan servis Mboko dua kali berturut-turut untuk membalikkan keadaan dan menyegel kemenangan dalam total durasi 94 menit.
Meski harus puas sebagai runner-up, Mboko mencatatkan sejarah pribadinya sendiri. Mengawali musim 2025 dari luar peringkat 300 besar, konsistensi Mboko yang mencatatkan kemenangan pertandingan terbanyak di tur musim ini membawanya menembus peringkat 10 besar dunia pada pembaruan ranking Senin mendatang.
"Ini bukan hasil yang saya inginkan," ujar Mboko menanggapi kekalahannya. "Meski begitu, ada banyak hal positif yang bisa diambil."
Sementara itu, Muchova juga meroket di tabel peringkat. Keberhasilan di Qatar akan membawanya naik dari peringkat 19 ke posisi 11 dunia.
Turnamen WTA 1.000 berikutnya akan segera bergulir di Doha pada Minggu (15/2). Namun, kompetisi kali ini dipastikan kehilangan dua magnet utamanya, yakni Aryna Sabalenka dan Iga Swiatek.
Sabalenka, yang belum kembali bertanding sejak kekalahannya di final Australia terbuka bulan lalu dari Elena Rybakina, menyatakan bahwa dirinya "tidak merasa 100% fit."
Di sisi lain, Iga Swiatek yang merupakan perempat finalis di Doha sebelumnya, memilih absen dengan alasan adanya "perubahan jadwal."
Ketidakhadiran peringkat satu dan dua dunia ini membuka peluang lebar bagi Muchova untuk melanjutkan momentum kemenangannya, serta bagi Mboko untuk terus membuktikan kapasitasnya sebagai bintang baru di jajaran elite tenis putri. (bbc/Z-1)
