Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Venus Williams Angkat Koper Lebih Awal di AS Terbuka 2025

Khoerun Nadif Rahmat
26/8/2025 11:01
Venus Williams Angkat Koper Lebih Awal di AS Terbuka 2025
Venus Williams.(DOK AMERIKA SERIKAT TERBUKA)

VENUS Williams harus mengakhiri langkahnya lebih awal di Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025 setelah kalah di babak pertama, Senin (25/8) waktu setempat. 

Pada laga comeback-nya di grand slam, petenis berusia 45 tahun itu menyerah dari unggulan ke-11, Karolina Muchova, lewat pertarungan tiga set 3-6, 6-2, 1-6 di Arthur Ashe Stadium.

Williams baru kembali ke lapangan pada Juli lalu setelah absen 16 bulan. Ia masuk ke undian utama dengan status wild card, 28 tahun setelah debutnya di Flushing Meadows pada 1997. 

Baca juga : AS Terbuka 2025: Venus Williams Gugur di Babak Pertama Usai Duel Sengit Lawan Karolina Muchova

"Saya tidak menang hari ini, tapi saya sangat bangga dengan cara bermain saya," ucap Williams dikutip dari AFP.

"Saya tidak pernah merasakan dukungan penonton sebesar ini. Rasanya luar biasa melihat begitu banyak orang di Amerika maupun dunia mendukung saya."

Madison Keys, juara Australia Terbuka, juga tersingkir. Dia menjadi unggulan tertinggi yang tersingkir sejauh ini. Unggulan keenam asal Amerika Serikat itu tumbang dari petenis Meksiko, Renata Zarazua, 7-6(12-10), 6-7(3-7), 5-7. 

"Hari ini saya benar-benar dikuasai rasa gugup. Pergerakan saya lambat dan banyak keputusan yang salah," kata Keys.

Dari laga lain, Barbora Krejcikova menyingkirkan petenis muda Kanada, Victoria Mboko, 6-3, 6-2. Elise Mertens (unggulan ke-19) melaju mulus usai menekuk Alyssa Ahn 6-1, 6-0. Namun, unggulan ke-30 asal Ukraina, Dayana Yastremska, harus angkat koper setelah kalah dari Anastasia Pavlyuchenkova 6-7(5-7), 7-6(7-5), 4-6. (I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved