Venus Williams Angkat Koper Lebih Awal di AS Terbuka 2025

VENUS Williams harus mengakhiri langkahnya lebih awal di Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025 setelah kalah di babak pertama, Senin (25/8) waktu setempat.

Pada laga comeback-nya di grand slam, petenis berusia 45 tahun itu menyerah dari unggulan ke-11, Karolina Muchova, lewat pertarungan tiga set 3-6, 6-2, 1-6 di Arthur Ashe Stadium.

Williams baru kembali ke lapangan pada Juli lalu setelah absen 16 bulan. Ia masuk ke undian utama dengan status wild card, 28 tahun setelah debutnya di Flushing Meadows pada 1997.

"Saya tidak menang hari ini, tapi saya sangat bangga dengan cara bermain saya," ucap Williams dikutip dari AFP.

"Saya tidak pernah merasakan dukungan penonton sebesar ini. Rasanya luar biasa melihat begitu banyak orang di Amerika maupun dunia mendukung saya."

Madison Keys, juara Australia Terbuka, juga tersingkir. Dia menjadi unggulan tertinggi yang tersingkir sejauh ini. Unggulan keenam asal Amerika Serikat itu tumbang dari petenis Meksiko, Renata Zarazua, 7-6(12-10), 6-7(3-7), 5-7.

"Hari ini saya benar-benar dikuasai rasa gugup. Pergerakan saya lambat dan banyak keputusan yang salah," kata Keys.

Dari laga lain, Barbora Krejcikova menyingkirkan petenis muda Kanada, Victoria Mboko, 6-3, 6-2. Elise Mertens (unggulan ke-19) melaju mulus usai menekuk Alyssa Ahn 6-1, 6-0. Namun, unggulan ke-30 asal Ukraina, Dayana Yastremska, harus angkat koper setelah kalah dari Anastasia Pavlyuchenkova 6-7(5-7), 7-6(7-5), 4-6. (I-3)