Coco Gauff Rekrut Spesialis Biomekanika untuk Perbaiki Servis di AS Terbuka

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
COCO Gauff merekrut spesialis biomekanika Gavin MacMillan untuk memperbaiki servisnya menjelang penampilannya di Amerika Serikat (AS) Terbuka.
"Keputusan itu sangat mendadak," ujar Gauff dalam konferensi pers menjelang AS Terbuka, dikutip dari WTA, Selasa (26/8).
"Gavin bersedia. Saya merasa ini adalah keputusan terbaik untuk permainan saya, dan saya harus menerima apa yang saya rasakan," lanjutnya.
Keputusan itu diambil menyusul 23 kesalahan ganda yang dilakukan Gauff dalam pertandingan babak kedua di Montreal -- hampir setara dengan satu set poin penuh -- namun berhasil menang dalam tiga set. Ia kemudian melakukan 14 kesalahan ganda lagi pada babak selanjutnya.
Kurang dari dua pekan lalu di perempat final Cincinnati Terbuka, Gauff melakukan 16 kesalahan ganda lagi. Namun melawan Jasmine Paolini, petenis Top 10, kesalahannya terbukti fatal. Sekitar 62 dari 85 poin Paolini -- hampir 72% -- berasal dari kesalahan Gauff.
Setelah rapat tim, Gauff memutuskan menghubungi MacMillan untuk bergabung dalam timnya. MacMillan berperan penting dalam memecahkan masalah servis Aryna Sabalenka dalam perjalanannya menuju peringkat 1.
Pada 2022, Sabalenka mencatatkan 249 ace, peringkat keenam di antara para petenis WTA Tour -- dan 428 kesalahan ganda, yang terbanyak sejauh ini.
Timnya kemudian berdiskusi dengan MacMillan, yang bermain tenis di San Jose State University dan mendirikan Sport Science Lab pada 2001.
"Saya tahu Gavin sudah berpengalaman dengan hal ini sebelumnya, jadi saya berharap saya bisa memanfaatkan pengetahuannya dan melihat apa yang bisa terjadi," ujar Gauff.
Gauff akan memulai penampilannya di AS Terbuka pada atau Rabu (27/8) WIB di Stadion Arthur Ashe melawan Ajla Tomljanovic. (Ant/Z-1)
Alcaraz tampil dengan potongan rambut cepak ala militer saat mengalahkan Reilly Opelka di Arthur Ashe Stadium, Senin (25/8) malam waktu setempat.
Madison Keys, yang bertanding di New York untuk pertama kalinya sejak menjadi juara Grand Slam, melakukan banyak kesalahan sendiri saat kalah 6-7 (10-12), 7-6 (7-3), dan 7-5 dari Renata Zarazua.
Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz telah meraih tujuh gelar Grand Slam terakhir, sejak Australia Terbuka 2024. Dua petenis teratas dalam peringkat ATP itu telah mendominasi Tour belakangan ini.
Kesuksesan Emma Raducanu menjadi juara AS Terbuka 2021 melalui babak kualifikasi memotivasi Janice Tjen untuk dapat melakukan hal serupa.
Venus Williams, memastikan dirinya kembali tampil di AS Terbuka 2025 pada usia 45 tahun.
Madison Keys, yang bertanding di New York untuk pertama kalinya sejak menjadi juara Grand Slam, melakukan banyak kesalahan sendiri saat kalah 6-7 (10-12), 7-6 (7-3), dan 7-5 dari Renata Zarazua.
Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz telah meraih tujuh gelar Grand Slam terakhir, sejak Australia Terbuka 2024. Dua petenis teratas dalam peringkat ATP itu telah mendominasi Tour belakangan ini.
Kesuksesan Emma Raducanu menjadi juara AS Terbuka 2021 melalui babak kualifikasi memotivasi Janice Tjen untuk dapat melakukan hal serupa.
Setelah meraih gelar di Cincinnati Terbuka, Carlos Alcaraz akan memulai perjalanannya di turnamen major lapangan keras, AS Terbuka, melawan petenis AS Reilly Opelka.
Aryna Sabalenka memenangi gelar Grand Slam ketiganya di AS Terbuka 2024, mengalahkan Jessica Pegula 7-5 dan 7-5 di final tunggal putri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved