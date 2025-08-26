Janice Tjen Sebut Emma Raducanu Sosok Inspirasi

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PETENIS putri Indonesia Janice Tjen menyebut Emma Raducanu sebagai sosok yang menginspirasi. Janice akan berhadapan dengan Raducanu di putaran kedua Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025.
Kesuksesan Raducanu menjadi juara AS Terbuka 2021 melalui babak kualifikasi memotivasi Janice untuk dapat melakukan hal serupa.
"Emma sangat besar dan semua orang suka Emma," kata Janice dalam konferensi pers usai pertandingan yang disiarkan laman resmi AS Terbuka, Senin (25/8).
"Waktu Emma menang saya sedang di Universitas, dan sedang cedera, jadi hanya bisa menonton pertandingan tenis, dan melihat dia melakukannya menginspirasi saya, membuat saya ingin bisa melakukan hal yang sama," ujar Janice
"Yang pertama ada di pikiran saya ketika tahu akan berhadapan dengan Emma ini bisa jadi ditonton lebih banyak orang. Dia pemain yang sangat terkenal, dan saya bersemangat untuk kesempatan ini," lanjut petenis berusia 23 tahun itu.
Setelah tampil gemilang dengan straight set di babak kualifikasi, Janice harus melalui rubber set saat menginjakkan kaki pada babak utama.
Janice berhasil menundukkan unggulan ke-24 Veronika Kudermetova dengan 6-4, 4-6, dan 6-4 pada putaran pertama AS Terbuka, Senin (25/8) WIB.
"Saya cukup senang dengan apa yang telah saya mainkan hari ini, bisa mengeksekusi apa yang saya dan pelatih saya telah rencanakan," kata Janice.
"Di set kedua, dia mulai meningkatkan levelnya, dan saya juga melakukan kesalahan pada salah satu servis saya. Di set ketiga saya mencoba untuk mengambil pelajaran dari itu, mencoba lebih fokus, lebih tenang," imbuhnya.
Petenis kelahiran Jakarta tersebut mengaku sedikit emosional seusai kemenangannya itu.
"Saya masih belum bisa memproses emosi sekarang setelah selesai pertandingan, tapi senang bisa melaju, sedikit emosional tapi sangat senang," ujar Janice.
"Saya sedikit menitikan air mata. Saya dan pelatih belum berbicara apapun setelah pertandingan, dia cuma bilang 'Bangga kepada kamu dan senang permainan yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik'," tambahnya
Pertandingan babak kedua antara Janice Tjen dan Emma Raducanu dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/8) WIB.
Raducanu melaju ke putaran kedua AS Terbuka usai meraih kemenangan dalam tempo 62 menit untuk mengalahkan petenis Jepang Ena Shibahara dengan 6-1 dan 6-2. (Ant/Z-1)
Alcaraz tampil dengan potongan rambut cepak ala militer saat mengalahkan Reilly Opelka di Arthur Ashe Stadium, Senin (25/8) malam waktu setempat.
Madison Keys, yang bertanding di New York untuk pertama kalinya sejak menjadi juara Grand Slam, melakukan banyak kesalahan sendiri saat kalah 6-7 (10-12), 7-6 (7-3), dan 7-5 dari Renata Zarazua.
Coco Gauff merekrut spesialis biomekanika Gavin MacMillan untuk memperbaiki servisnya menjelang penampilannya di Amerika Serikat (AS) Terbuka.
Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz telah meraih tujuh gelar Grand Slam terakhir, sejak Australia Terbuka 2024. Dua petenis teratas dalam peringkat ATP itu telah mendominasi Tour belakangan ini.
Venus Williams, memastikan dirinya kembali tampil di AS Terbuka 2025 pada usia 45 tahun.
Madison Keys, yang bertanding di New York untuk pertama kalinya sejak menjadi juara Grand Slam, melakukan banyak kesalahan sendiri saat kalah 6-7 (10-12), 7-6 (7-3), dan 7-5 dari Renata Zarazua.
Coco Gauff merekrut spesialis biomekanika Gavin MacMillan untuk memperbaiki servisnya menjelang penampilannya di Amerika Serikat (AS) Terbuka.
Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz telah meraih tujuh gelar Grand Slam terakhir, sejak Australia Terbuka 2024. Dua petenis teratas dalam peringkat ATP itu telah mendominasi Tour belakangan ini.
Setelah meraih gelar di Cincinnati Terbuka, Carlos Alcaraz akan memulai perjalanannya di turnamen major lapangan keras, AS Terbuka, melawan petenis AS Reilly Opelka.
Aryna Sabalenka memenangi gelar Grand Slam ketiganya di AS Terbuka 2024, mengalahkan Jessica Pegula 7-5 dan 7-5 di final tunggal putri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved