Janice Tjen Sebut Emma Raducanu Sosok Inspirasi

Petenis Indonesia Janice Tjen(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PETENIS putri Indonesia Janice Tjen menyebut Emma Raducanu sebagai sosok yang menginspirasi. Janice akan berhadapan dengan Raducanu di putaran kedua Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025.

Kesuksesan Raducanu menjadi juara AS Terbuka 2021 melalui babak kualifikasi memotivasi Janice untuk dapat melakukan hal serupa.

"Emma sangat besar dan semua orang suka Emma," kata Janice dalam konferensi pers usai pertandingan yang disiarkan laman resmi AS Terbuka, Senin (25/8).

"Waktu Emma menang saya sedang di Universitas, dan sedang cedera, jadi hanya bisa menonton pertandingan tenis, dan melihat dia melakukannya menginspirasi saya, membuat saya ingin bisa melakukan hal yang sama," ujar Janice

"Yang pertama ada di pikiran saya ketika tahu akan berhadapan dengan Emma ini bisa jadi ditonton lebih banyak orang. Dia pemain yang sangat terkenal, dan saya bersemangat untuk kesempatan ini," lanjut petenis berusia 23 tahun itu.

Setelah tampil gemilang dengan straight set di babak kualifikasi, Janice harus melalui rubber set saat menginjakkan kaki pada babak utama.

Janice berhasil menundukkan unggulan ke-24 Veronika Kudermetova dengan 6-4, 4-6, dan 6-4 pada putaran pertama AS Terbuka, Senin (25/8) WIB.

"Saya cukup senang dengan apa yang telah saya mainkan hari ini, bisa mengeksekusi apa yang saya dan pelatih saya telah rencanakan," kata Janice.

"Di set kedua, dia mulai meningkatkan levelnya, dan saya juga melakukan kesalahan pada salah satu servis saya. Di set ketiga saya mencoba untuk mengambil pelajaran dari itu, mencoba lebih fokus, lebih tenang," imbuhnya.

Petenis kelahiran Jakarta tersebut mengaku sedikit emosional seusai kemenangannya itu.

"Saya masih belum bisa memproses emosi sekarang setelah selesai pertandingan, tapi senang bisa melaju, sedikit emosional tapi sangat senang," ujar Janice.

"Saya sedikit menitikan air mata. Saya dan pelatih belum berbicara apapun setelah pertandingan, dia cuma bilang 'Bangga kepada kamu dan senang permainan yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik'," tambahnya

Pertandingan babak kedua antara Janice Tjen dan Emma Raducanu dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/8) WIB.

Raducanu melaju ke putaran kedua AS Terbuka usai meraih kemenangan dalam tempo 62 menit untuk mengalahkan petenis Jepang Ena Shibahara dengan 6-1 dan 6-2. (Ant/Z-1)