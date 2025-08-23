Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, dan Coco Gauff Jadi Unggulan Teratas di  AS Terbuka

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
TIGA petenis tinggal putri yakni Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, dan Coco Gauff berada di posisi tiga teratas dalam pengundian utama Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025, yang akan dimulai pada Minggu (24/8) di USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, Amerika Serikat.
Sabalenka, yang merupakan juara bertahan turnamen Grand Slam tersebut menjadi unggulan pertama. Iga Swiatek, yang merupakan juara AS Terbuka 2022 menjadi unggulan kedua, dan juara AS Terbuka 2023 Coco Gauff menjadi unggulan ketiga.
Sabalenka memenangi gelar Grand Slam ketiganya di AS Terbuka 2024, mengalahkan Jessica Pegula 7-5 dan 7-5 di final tunggal putri. Iitu merupakan gelar AS Terbuka pertama Sabalenka setelah kalah di final 2023 dan semifinal 2021-2022.
Juara tunggal putri pertama AS Terbuka dinobatkan pada 1887. Tahun ini menandai edisi ke-139, dengan sang juara mendapatkan US$5 juta atau sekira Rp81,7 miliar setelah memenangi tujuh pertandingan.
Babak utama AS Terbuka akan berlangsung hingga 7 September. Fase kualifikasi sudah dimulai sejak Senin (18/8) dan akan berakhir berakhir pada Sabtu (23/8) WIB.
Ada 128 petenis yang berkompetisi di babak utama tunggal putri, dengan 104 petenis mendapatkan tiket langsung.
Delapan petenis mendapatkan wildcard untuk masuk ke babak utama dan 16 pemain lainnya mengamankan tempat tersisa setelah memenangi tiga pertandingan kualifikasi. Satu petenis lucky loser juga akan masuk ke babak utama.
Ada 32 petenis unggulan di babak tunggal dan tidak ada bye. Juara tunggal putri harus melewati tujuh babak sebelum mengangkat trofi. (Ant/Z-1)
Venus Williams, memastikan dirinya kembali tampil di AS Terbuka 2025 pada usia 45 tahun.
Setelah meraih gelar di Cincinnati Terbuka, Carlos Alcaraz akan memulai perjalanannya di turnamen major lapangan keras, AS Terbuka, melawan petenis AS Reilly Opelka.
Bertanding di laga final kualifikasi AS Terbuka, Janice Tjan sukses menumbangkan unggulan ketiga babak kualifikasi Aoi Ito dengan kemenangan dominan 6-1 dan 6-2.
Bertanding di babak kedua kualifikasi, Jumat (22/8) WIB, Janice Tjen sukses menundukkan petenis Polandia Maja Chwalinska dengan skor ketat 7-5 dan 7-5.
Coco Gauff jelas menyadari peluangnya terbatas selama ia tidak bisa konsisten melakukan servis pertama atau kedua yang bagus.
Setelah meraih gelar di Cincinnati Terbuka, Carlos Alcaraz akan memulai perjalanannya di turnamen major lapangan keras, AS Terbuka, melawan petenis AS Reilly Opelka.
Bertanding di laga final kualifikasi AS Terbuka, Janice Tjan sukses menumbangkan unggulan ketiga babak kualifikasi Aoi Ito dengan kemenangan dominan 6-1 dan 6-2.
Bertanding di babak kedua kualifikasi, Jumat (22/8) WIB, Janice Tjen sukses menundukkan petenis Polandia Maja Chwalinska dengan skor ketat 7-5 dan 7-5.
Coco Gauff jelas menyadari peluangnya terbatas selama ia tidak bisa konsisten melakukan servis pertama atau kedua yang bagus.
Casper Ruud dan Iga Swiatek menyingkirkan unggulan tuan rumah Madison Keys dan Frances Tiafoe 4-1 dan 4-2 dan mengalahkan Caty McNally dan Lorenzo Musetti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved