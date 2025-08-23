Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, dan Coco Gauff Jadi Unggulan Teratas di  AS Terbuka

Petenis Belarus Aryna Sabalenka(AFP/Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

TIGA petenis tinggal putri yakni Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, dan Coco Gauff berada di posisi tiga teratas dalam pengundian utama Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025, yang akan dimulai pada Minggu (24/8) di USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, Amerika Serikat.

Sabalenka, yang merupakan juara bertahan turnamen Grand Slam tersebut menjadi unggulan pertama. Iga Swiatek, yang merupakan juara AS Terbuka 2022 menjadi unggulan kedua, dan juara AS Terbuka 2023 Coco Gauff menjadi unggulan ketiga.

Sabalenka memenangi gelar Grand Slam ketiganya di AS Terbuka 2024, mengalahkan Jessica Pegula 7-5 dan 7-5 di final tunggal putri. Iitu merupakan gelar AS Terbuka pertama Sabalenka setelah kalah di final 2023 dan semifinal 2021-2022.

Baca juga : Ostapenko Pulangkan Juara Bertahan Iga Swiatek

Juara tunggal putri pertama AS Terbuka dinobatkan pada 1887. Tahun ini menandai edisi ke-139, dengan sang juara mendapatkan US$5 juta atau sekira Rp81,7 miliar setelah memenangi tujuh pertandingan.

Babak utama AS Terbuka akan berlangsung hingga 7 September. Fase kualifikasi sudah dimulai sejak Senin (18/8) dan akan berakhir berakhir pada Sabtu (23/8) WIB.

Ada 128 petenis yang berkompetisi di babak utama tunggal putri, dengan 104 petenis mendapatkan tiket langsung.

Delapan petenis mendapatkan wildcard untuk masuk ke babak utama dan 16 pemain lainnya mengamankan tempat tersisa setelah memenangi tiga pertandingan kualifikasi. Satu petenis lucky loser juga akan masuk ke babak utama.

Ada 32 petenis unggulan di babak tunggal dan tidak ada bye. Juara tunggal putri harus melewati tujuh babak sebelum mengangkat trofi. (Ant/Z-1)