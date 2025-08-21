Jelang AS Terbuka, Coco Gauff Pecat Pelatih

Petenis AS Coco Gauff(AFP/WANG Zhao)

COCO Gauff dilaporkan memutuskan hubungan dengan salah satu pelatih terpentingnya, Matt Dally menjelang bergulirnya Amerika Serikat (AS) Terbuka. Hal itu dilansir New York Times, Kamis (21/8).

Dally direkrut Gauff sejak akhir AS Terbuka tahun lalu, untuk memperbaiki pukulan serve dan forehandnya.

Kini, ia merekrut spesialis biomekanik, Gavin MacMillan, yang memperbaiki serve Aryna Sabalenka.

Baca juga : Ostapenko Pulangkan Juara Bertahan Iga Swiatek

MacMillan berada di lapangan bersama Gauff saat latihan di Billie Jean King Tennis Center pada Rabu (20/8), bersama pelatih lama, Jean-Christophe Faurel.

Setelah memperbaiki penampilannya pada akhir 2024 dan awal 2025, masalah serve Gauff kembali muncul.

Ia melakukan 42 double fault dalam tiga pertandingan Kanada Terbuka di Montreal.

Baca juga : Casper Ruud Puji Iga Swiatek Usai Menang di Laga Ganda Campuran AS Terbuka

Pada pertandingan melawan Danielle Collins, Gauff kehilangan hampir satu set poin akibat double fault. Ia memenangkan pertandingan itu berkat kegigihan dan kemampuannya mengembalikan bola.

Gauff jelas menyadari peluangnya terbatas selama ia tidak bisa konsisten melakukan servis pertama atau kedua yang bagus.

Setelah kalah dari Victoria Mboko di Kanada, ia melakukan 16 double fault saat dikalahkan Jasmine Paolini di perempat final Cincinnati Terbuka.

Gauff telah berkonsultasi dengan Andy Roddick, yang berusaha membantunya menyesuaikan gerakan toss atau melempar bola.

MacMillan kemungkinan akan menganalisis gerakan yang lebih mendalam, tetapi apakah Gauff dapat seketika menerapkan perubahan tersebut masih menjadi pertanyaan.

Jason Stacy, salah satu pelatih utama Sabalenka, merekrut MacMillan pada musim panas 2022 untuk memperbaiki servis yang menghasilkan lebih dari 20 double fault per pertandingan.

Hasilnya langsung terlihat, double fault Sabalenka menurun drastis dan ia mencapai semifinal AS Terbuka pada tahun itu.

Sejak itu, Sabalenka memenangi tiga gelar Grand Slam dalam perjalanan menuju peringkat teratas tenis putri.

Gauff juga terbukti cepat beradaptasi dengan berbagai ide baru.

Ia menjuarai AS Terbuka 2023 kurang dari dua bulan setelah merekrut Brad Gilbert. Ia juga menjuarai Tiongkok Terbuka dan WTA Tour Finals di Riyadh setelah merekrut Daly tahun lalu.

Namun, rangkaian double fault sering menjadi momok pada masa-masa sulit kariernya.

Kekalahan di AS Terbuka tahun lalu dari sesama petenis AS, Emma Navarro, membuat Gauff menyatakan tidak ingin lagi kalah dengan cara

itu.

Ia memecat pelatih Brad Gilbert dan merekrut Daly. Kerja sama itu sempat berhasil, tetapi hasilnya belakangan ini tidak konsisten.

Babak utama kategori tunggal AS Terbuka akan dimulai Minggu (24/8). (Ant/Z-1)