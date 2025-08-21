Jelang AS Terbuka, Coco Gauff Pecat Pelatih

Headline
COCO Gauff dilaporkan memutuskan hubungan dengan salah satu pelatih terpentingnya, Matt Dally menjelang bergulirnya Amerika Serikat (AS) Terbuka. Hal itu dilansir New York Times, Kamis (21/8).
Dally direkrut Gauff sejak akhir AS Terbuka tahun lalu, untuk memperbaiki pukulan serve dan forehandnya.
Kini, ia merekrut spesialis biomekanik, Gavin MacMillan, yang memperbaiki serve Aryna Sabalenka.
MacMillan berada di lapangan bersama Gauff saat latihan di Billie Jean King Tennis Center pada Rabu (20/8), bersama pelatih lama, Jean-Christophe Faurel.
Setelah memperbaiki penampilannya pada akhir 2024 dan awal 2025, masalah serve Gauff kembali muncul.
Ia melakukan 42 double fault dalam tiga pertandingan Kanada Terbuka di Montreal.
Pada pertandingan melawan Danielle Collins, Gauff kehilangan hampir satu set poin akibat double fault. Ia memenangkan pertandingan itu berkat kegigihan dan kemampuannya mengembalikan bola.
Gauff jelas menyadari peluangnya terbatas selama ia tidak bisa konsisten melakukan servis pertama atau kedua yang bagus.
Setelah kalah dari Victoria Mboko di Kanada, ia melakukan 16 double fault saat dikalahkan Jasmine Paolini di perempat final Cincinnati Terbuka.
Gauff telah berkonsultasi dengan Andy Roddick, yang berusaha membantunya menyesuaikan gerakan toss atau melempar bola.
MacMillan kemungkinan akan menganalisis gerakan yang lebih mendalam, tetapi apakah Gauff dapat seketika menerapkan perubahan tersebut masih menjadi pertanyaan.
Jason Stacy, salah satu pelatih utama Sabalenka, merekrut MacMillan pada musim panas 2022 untuk memperbaiki servis yang menghasilkan lebih dari 20 double fault per pertandingan.
Hasilnya langsung terlihat, double fault Sabalenka menurun drastis dan ia mencapai semifinal AS Terbuka pada tahun itu.
Sejak itu, Sabalenka memenangi tiga gelar Grand Slam dalam perjalanan menuju peringkat teratas tenis putri.
Gauff juga terbukti cepat beradaptasi dengan berbagai ide baru.
Ia menjuarai AS Terbuka 2023 kurang dari dua bulan setelah merekrut Brad Gilbert. Ia juga menjuarai Tiongkok Terbuka dan WTA Tour Finals di Riyadh setelah merekrut Daly tahun lalu.
Namun, rangkaian double fault sering menjadi momok pada masa-masa sulit kariernya.
Kekalahan di AS Terbuka tahun lalu dari sesama petenis AS, Emma Navarro, membuat Gauff menyatakan tidak ingin lagi kalah dengan cara
itu.
Ia memecat pelatih Brad Gilbert dan merekrut Daly. Kerja sama itu sempat berhasil, tetapi hasilnya belakangan ini tidak konsisten.
Babak utama kategori tunggal AS Terbuka akan dimulai Minggu (24/8). (Ant/Z-1)
Casper Ruud dan Iga Swiatek menyingkirkan unggulan tuan rumah Madison Keys dan Frances Tiafoe 4-1 dan 4-2 dan mengalahkan Caty McNally dan Lorenzo Musetti.
Emma Raducanu dan Carlos Alcaraz harus mengakui keunggulan pasangan Jack Draper dan Jessica Pegula, yang telah mencapai semifinal AS Terbuka pada Rabu (20/8).
Jannik Sinner tampak sedih saat meminta maaf kepada penggemar di Cincinnati Terbuka setelah hanya mampu melewati lima gim di final Cincinnati Terbuka melawan Carlos Alcaraz.
Iga Swiatek meraih trofi perdana di Cincinnati Terbuka setelah menaklukkan Jasmine Paolini 7-5 dan 6-4 di laga final, Senin (18/8) waktu setempat.
Terlihat kurang prima, juara bertahan Jannik Sinner meminta jeda medis setelah kehilangan keunggulan 0-5 di set pembuka, tetapi ia tidak mampu melanjutkan pertandingan.
Iga Swiatek mencapai final Cincinnati Terbuka untuk pertama kali dalam kariernya dengan kemenangan 7-5 dan 6-3 atas Elena Rybakina di laga semifinal, Senin (18/8) WIB.
