Pasangan Emma Raducanu dan Carlos Alcaraz Tersingkir di AS Terbuka

Duet Emma Raducanu dan Carlos Alcaraz yang tampil di nomor ganda campuran AS Terbuka.(AFP/TIMOTHY A. CLARY)

EMMA Raducanu dan Carlos Alcaraz mungkin kalah di ganda campuran Amerika Serikat (AS) Terbuka yang telah direvisi - tetapi mereka jelas memenangkan hati penonton New York.

Dalam suasana pesta di Stadion Arthur Ashe, Raducanu dari Inggris dan Alcaraz dari Spanyol harus mengakui keunggulan pasangan Jack Draper dan Jessica Pegula, yang telah mencapai semifinal pada Rabu (20/8).

Meskipun Pegula hadir di sana, pasangan yang kalah justru mendapatkan dukungan penuh dari penonton yang cukup besar di Flushing Meadows.

Baca juga : Petenis Inggris Emma Raducanu Mundur dari Turnamen Miami Terbuka

Pegula dan Draper menang 4-2 dan 4-2 dalam format baru yang dipersingkat, yang merupakan bagian dari "reimajinasi" AS Terbuka untuk ganda campuran.

Selain insentif finansial yang besar, acara ini juga dimajukan seminggu sebelum babak utama tunggal untuk menarik para bintang.

Raducanu dan Alcaraz berkolaborasi dalam acara glamor ini—yang secara kontroversial telah menyimpang dari format tradisional dan opini yang terpolarisasi—menjadi berita utama praturnamen.

Baca juga : Carlos Alcaraz Tantang Medvedev di Semifinal AS Terbuka

Ada kekhawatiran mereka tidak akan hadir sama sekali, mengingat Alcaraz bermain di final turnamen ATP di Cincinnati pada Selasa (19/8) WIB.

Namun, pasangan ini berjalan bersama di lapangan utama AS Terbuka kurang lebih 24 jam kemudian, disambut sorak sorai dan teriakan meriah.

Suasana meriah berlanjut ketika para penggemar—yang membayar antara US$25 dan US$145 untuk apa yang digambarkan oleh pemain ganda Inggris Jamie Murray sebagai "pertunjukan eksibisi yang dimuliakan"—berdansa mengikuti alunan musik yang dimainkan oleh DJ di lapangan dan beraksi ketika tampil di layar lebar.

Kedua pemain tersenyum dan tertawa sepanjang pertandingan, semakin menggambarkan bagaimana para bintang memanfaatkan acara ini untuk mempersiapkan diri demi prioritas utama mereka di nomor tunggal.

Bagi sebagian orang, hal ini menggarisbawahi pandangan para spesialis ganda yang terpinggirkan bahwa turnamen Grand Slam telah kehilangan nilainya.

Pegula, yang pernah menduduki peringkat satu dunia ganda putri, dan Draper juga merupakan pasangan yang kurang berpengalaman tetapi memiliki kualitas yang terlalu tinggi melawan pasangan yang kurang berpengalaman di ganda tingkat tur.

Bagi Draper, ini adalah keberuntungan ketiga kalinya - setelah melihat pasangan yang direncanakan sebelumnya, Zheng Qinwen dan Paula Badosa, mengundurkan diri karena cedera.

Keinginan bersama Pegula dan Draper untuk menang lebih jelas terlihat daripada beberapa pasangan lainnya, tampak fokus saat mereka kemudian mengalahkan Mirra Andreeva dan Daniil Medvedev untuk mencapai empat besar.

Pasangan Rusia itu sebelumnya menyingkirkan juara tunggal utama 24 kali Novak Djokovic dan rekan senegaranya dari Serbia Olga Danilovic di babak pertama.

Ada nama bintang lain yang hilang sebelum pertandingan hari Selasa dimulai, ketika petenis nomor satu dunia putra Jannik Sinner mengundurkan diri karena sakit. (bbc/Z-1)