Iga Swiatek Melaju ke Final Cincinnati Terbuka untuk Kali Pertama

Petenis Polandia Iga Swiatek(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

IGA Swiatek mencapai final Cincinnati Terbuka untuk pertama kali dalam kariernya dengan kemenangan 7-5 dan 6-3 atas Elena Rybakina di laga semifinal, Senin (18/8) WIB.

"Ya Tuhan, sungguh pertandingan yang sulit," kata Swiatek pascapertandingan, seperti disiarkan WTA.

"Awalnya, levelnya cukup gila, terkadang, kami bahkan tidak bisa berlari ke bola kedua. Tetapi saya bermain dengan intensitas, kualitas yang baik, dan saya senang dengan penampilan kami," lanjutnya.

Setelah kalah di semifinal di Queen City dalam dua tahun terakhir, unggulan ketiga Swiatek tampak akan tersingkir lagi di rintangan kedua terakhir ketika unggulan kesembilan Rybakina unggul 5-3 di set pertama.

Namun setelah itu, juara Wimbledon tersebut memenangi 10 dari 13 gim terakhir untuk meraih kemenangan keempat berturut-turut melawan Rybakina dan kemenangan keenamnya melawan petenis Kazakhstan tersebut dalam 10 pertemuan tingkat tur.

Juara Wimbledon Swiatek kini telah mencapai final dalam tiga dari empat turnamen terakhir yang diikutinya, setelah tidak mencapai satu pun dalam lebih dari setahun.

Seperti yang ia lakukan saat melawan Rybakina di Roland Garros tahun ini, ketika ia bangkit dari defisit satu set dan satu break dalam kemenangan di babak keempat, Swiatek membutuhkan waktu untuk mencapai performa terbaiknya.

Setelah pertandingan dimulai dengan enam servis berturut-turut, Rybakina mengambil alih dengan memenangi tiga gim berturut-turut untuk mengamankan keunggulan dua gim.

Ia juga sempat unggul 15-30 atas servis Swiatek di gim berikutnya, tetapi tidak pernah mencapai set point. Saat melakukan servis untuk set tersebut, Rybakina dipatahkan hingga skor 30.

"Saya hanya ingin berada di sana saat Elena mulai membuat kesalahan, karena saya pikir mustahil untuk bermain sebaik itu sepanjang pertandingan," kata Swiatek.

"Saya senang berada di sana dan saya tidak frustrasi ketika dia bermain ace dan begitu sempurna sejak awal. Saya senang saya solid dan juga intens dan bisa membalas pukulan ketika dia bermain bagus dan tetap memainkan permainan saya," pungkasnya. (Ant/Z-1)