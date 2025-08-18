Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Iga Swiatek Melaju ke Final Cincinnati Terbuka untuk Kali Pertama

Basuki Eka Purnama
18/8/2025 10:05
Iga Swiatek Melaju ke Final Cincinnati Terbuka untuk Kali Pertama
Petenis Polandia Iga Swiatek(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

IGA Swiatek mencapai final Cincinnati Terbuka untuk pertama kali dalam kariernya dengan kemenangan 7-5 dan 6-3 atas Elena Rybakina di laga semifinal, Senin (18/8) WIB.

"Ya Tuhan, sungguh pertandingan yang sulit," kata Swiatek pascapertandingan, seperti disiarkan WTA.

"Awalnya, levelnya cukup gila, terkadang, kami bahkan tidak bisa berlari ke bola kedua. Tetapi saya bermain dengan intensitas, kualitas yang baik, dan saya senang dengan penampilan kami," lanjutnya.

Baca juga : Kalah di Set Pertama, Iga Swiatek Tekuk Elena Rybakina di 16 Besar Prancis Terbuka

Setelah kalah di semifinal di Queen City dalam dua tahun terakhir, unggulan ketiga Swiatek tampak akan tersingkir lagi di rintangan kedua terakhir ketika unggulan kesembilan Rybakina unggul 5-3 di set pertama.

Namun setelah itu, juara Wimbledon tersebut memenangi 10 dari 13 gim terakhir untuk meraih kemenangan keempat berturut-turut melawan Rybakina dan kemenangan keenamnya melawan petenis Kazakhstan tersebut dalam 10 pertemuan tingkat tur.

Juara Wimbledon Swiatek kini telah mencapai final dalam tiga dari empat turnamen terakhir yang diikutinya, setelah tidak mencapai satu pun dalam lebih dari setahun.

Baca juga : Jasmine Paolini Melaju ke Final Cincinnati Terbuka

Seperti yang ia lakukan saat melawan Rybakina di Roland Garros tahun ini, ketika ia bangkit dari defisit satu set dan satu break dalam kemenangan di babak keempat, Swiatek membutuhkan waktu untuk mencapai performa terbaiknya.

Setelah pertandingan dimulai dengan enam servis berturut-turut, Rybakina mengambil alih dengan memenangi tiga gim berturut-turut untuk mengamankan keunggulan dua gim.

Ia juga sempat unggul 15-30 atas servis Swiatek di gim berikutnya, tetapi tidak pernah mencapai set point. Saat melakukan servis untuk set tersebut, Rybakina dipatahkan hingga skor 30.

"Saya hanya ingin berada di sana saat Elena mulai membuat kesalahan, karena saya pikir mustahil untuk bermain sebaik itu sepanjang pertandingan," kata Swiatek.

"Saya senang berada di sana dan saya tidak frustrasi ketika dia bermain ace dan begitu sempurna sejak awal. Saya senang saya solid dan juga intens dan bisa membalas pukulan ketika dia bermain bagus dan tetap memainkan permainan saya," pungkasnya. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved