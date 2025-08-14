AS Terbuka Umumkan Nama Penerima Wild Card, Salah Satunya Venus Williams

Petenis AS Venus Williams(AFP/Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

TURNAMEN Grand Slam Amerika Serikat (AS) Terbuka telah mengumumkan daftar para penerima wild card kategori tunggal untuk turnamen 2025.

Dalam daftar itu, juara dua kali, Venus Williams, berada di urutan pertama. Dengan demikian, Williams, yang kini telah berusia 45 tahun, akan mencatatkan penampilan ke-25 di babak utama AS Terbuka.

Williams, yang kembali ke tenis setelah absen 16 bulan di ajang Citi Terbuka di Washington, D.C, Juli lalu, pernah menjuarai turnamen ini pada 2000 dan 2001.

Di ajang Citi Terbuka, Williams mengalahkan petenis peringkat 35 dunia, Peyton Stearns, pada pertandingan pertamanya setelah kembali bermain tenis. Ia kemudian kalah dari petenis Polandia, Magdalena Frech.

Williams kemudian mendapatkan wild card untuk tampil di Cincinnati Terbuka. Pada ajang tersebut, Williams dikalahkan Jessica Bouza Maneiro asal Spanyol.

Para petenis AS lainnya yakni Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, dan Alyssa Ahn juga menerima wild card langsung.

Pareja, yang baru berusia 16 tahun, merupakan petenis junior peringkat 1 dunia, sementara Ngounoue, yang kini berusia 19 tahun, mencatatkan kemenangan perdananya di babak utama WTA Tour di Cincinnati Terbuka, bulan ini.

Di sektor putra, Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, dan Tristan Boyer mendapat wild card langsung, bersama Darwin Blanch.

Basavareddy pernah tampil di babak utama Australia Terbuka awal tahun ini dan berhasil merebut satu set dari Novak Djokovic sebelum kalah di babak pertama.

Holt adalah petenis dengan peringkat tertinggi di antara seluruh penerima wild card tunggal putra maupun putri, yakni peringkat 99 dunia.

Caty McNally dan Emilio Nava memenangkan Wild Card Challenge dari Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA), yang memberi penghargaan berdasarkan performa di turnamen lapangan keras (hard court) menjelang AS Terbuka.

McNally akan tampil di babak utama untuk pertama kalinya sejak 2021. Sedangkan Nava terakhir kali bermain di babak utama pada 2023.

Melalui skema kerja sama dengan federasi tenis Prancis dan Australia, Caroline Garcia dan Talia Gibson masuk ke daftar putri, sedangkan Valentin Royer dan Tristan Schoolkate melengkapi daftar putra.

Valerie Glozman dari Stanford dan Stefan Dostanic dari Wake Forest memenangkan playoff wild card tenis perguruan tinggi awal tahun ini dan juga akan tampil di babak utama.

Dari para wakil tuan rumah, pemilihan Blanch menjadi sorotan. Petenis 17 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di tenis junior putra AS.

Tahun lalu, Blanch tidak mendapat wild card, namun berhasil masuk dua babak utama ATP berkat koneksinya dengan IMG di Madrid dan Miami Terbuja, yang levelnya satu tingkat di bawah Grand Slam. Ia kalah 6-1 dan 6-0 dari Rafael Nadal di Madrid.

Babak utama AS Terbuka akan dimulai pada Minggu (24/8), di Billie Jean King National Tennis Centre, Flushing Meadows. Aryna Sabalenka dan Jannik Sinner merupakan juara bertahan tunggal putri dan putra. (Ant/Z-1)