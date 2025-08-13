Raih Kemenangan Ke-50 pada Tahun Ini, Carlos Alcaraz Melaju ke 16 Besar Cincinnati Terbuka

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

CARLOS Alcaraz meraih kemenangan ke-50 pada tahun ini di Cincinnati Terbuka, Rabu (13/8) WIB, dengan mengalahkan Hamad Medjedovic 6-4 dan 6-4, sekaligus menandai kemenangan ke-13 berturut-turut di ajang Masters 1000.

"Saya tahu dia pemain yang sangat tangguh. Pukulan-pukulannya sangat sulit dikembalikan. Dia juga punya servis yang kuat," kata Alcaraz mengenao Medjedovic seusai pertandingan.

"Saya tahu dia tidak suka berlari terlalu banyak dari sisi ke sisi, jadi rencana saya adalah membuatnya berlari sebanyak mungkin."

Baca juga : Diselingi Bunyi Alarm Kebakaran, Jannik Sinner Kalahkan Gabriel Diallo di Cincinnati Terbuka

"Itu sulit karena bolanya melayang dan datangnya sangat cepat, tapi saya senang bisa melakukannya hampir sepanjang waktu, mencoba bertahan dengan baik. Saya sangat senang bisa menang," lanjut unggulan kedua itu.

Alcaraz dan Medjedovic sama-sama mantan juara Next Gen ATP Finals berusia 22 tahun, dan set pembuka pertandingan head to head perdana mereka berlangsung sengit.

Namun, momentum kemudian beralih jelas ke arah petenis Spanyol itu, ketika Medjedovic melakukan servis pada kedudukan 3-3.

Baca juga : Aryna Sabalenka Tundukkan Emma Raducanu Lewat Pertempuran Tiga Jam di Cininnati Terbuka

Petenis Serbia itu menyelamatkan tiga break point, tetapi tekanan mulai terasa di set keempat, ketika ia melakukan kesalahan ganda yang memberi lawannya peluang break.

Medjedovic menerima perawatan dari fisioterapis untuk mengatasi nyeri leher di akhir set pertama dan bermain agresif di set kedua untuk mencoba memperpendek reli di tengah panasnya pertandingan.

Meskipun ia mampu merebut kembali break menjadi 3-3 dan akhirnya mengungguli Alcaraz dengan 25 winner berbanding 16 winnersecara keseluruhan, pendekatan itu terbukti terlalu tidak konsisten untuk mengatasi petenis Spanyol itu.

Petenis Serbia itu mencetak drop shot beruntun yang memberi Alcaraz break lagi untuk kedudukan 4-3, dan kali ini petenis Spanyol itu tidak menyia-nyiakan keunggulannya.

Ia menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 95 menit, setelah mengonversi tiga dari tujuh break point yang diperolehnya.

Setelah meraih gelar di Monte Carlo dan Roma dalam rangkaian kemenangan Masters 1000-nya saat ini, Alcaraz selanjutnya akan menghadapi Luca Nardi di Cincinnati Tebruka untuk mengejar trofi kedelapannya di level tersebut.

Petenis Italia Nardi mengalahkan unggulan ke-16 Jakub Mensik dengan skor 6-2 dan 2-1 ketika petenis Rep Ceko itu mengundurkan diri dari pertandingan babak keempat mereka. (Ant/Z-1)