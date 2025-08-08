Ben Shelton Cetak Sejarah Baru

Ben Shelton.(AFP/AL BELLO)

PETENIS Ben Shelton berhasil mengalahkan Karen Khachanov dengan skor 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3) dalam final turnamen di Toronto pada turnamen Kanada Terbuka 2025.

Kemenangan itu membuat Shelton, 22, naik satu peringkat ke posisi keenam dunia, sekaligus menggeser juara grand slam 24 kali Novak Djokovic dari daftar peringkat.

"Rasanya seperti mimpi. Perjalanan minggu ini sangat panjang dan sulit, tapi performa terbaik saya keluar saat yang paling penting," ungkap Shelton dikutip dari AFP.

Baca juga : All American Semifinal di Kanada Terbuka 2025: Fritz vs Shelton

Dalam pertandingan yang berlangsung hampir tiga jam, Shelton menghalangi peluang Khachanov untuk meraih gelar Masters keduanya, enam tahun setelah menjuarai Paris Bercy 2018.

Meskipun mengalami cedera pada otot paha kanan yang sempat membuatnya tampak kesakitan, Shelton tetap tampil agresif dan mendominasi tiebreak set penentuan dengan keunggulan 3-0 dan 5-2.

Petenis kidal itu memiliki empat match point dan berhasil memanfaatkan yang kedua untuk memastikan kemenangan terbesar dalam kariernya.

Baca juga : Naomi Osaka Ditantang Victoria Mboko di Final WTA Kanada Terbuka 2025

Dengan total 16 ace, Shelton mengandalkan servis kuatnya untuk membalikkan keadaan dalam laga emosional ini.

Meski sempat kehilangan servis dan tertinggal 3-4 di set pertama, Shelton mampu mengejar dan menyamakan kedudukan 5-5 sebelum akhirnya Khachanov memenangkan set pembuka melalui tiebreak.

Gangguan teknologi pada sistem panggilan garis otomatis juga terjadi untuk kedua kalinya dalam dua malam berturut-turut di pertandingan besar ini. Masalah muncul pada gim kelima set kedua ketika audio mati, membuat pemain bingung soal bola yang masuk atau keluar. Setelah diskusi enam menit, sistem kembali berfungsi dan pertandingan dilanjutkan dengan Khachanov memimpin 3-2.

Shelton, yang terus mendapat dukungan dari ayah dan pelatihnya, Bryan Shelton, berhasil mematahkan servis lawan untuk memimpin 5-4 dan mempertahankan keunggulan tersebut dengan menyelamatkan empat break point sebelum menutup pertandingan dengan pukulan winner yang membuat Khachanov tak berdaya.

Selebrasi kemenangan berlangsung hangat saat Shelton merayakannya bersama sang ayah yang juga mantan petenis ATP.

"Saya bertahan, saya gigih, ini adalah momen gemilang. Saya sedang mengembangkan kualitas yang akan membantu saya di lapangan dan dalam hidup," kata Shelton.

"Karen menyerang saya dengan agresif, saya seperti kereta api yang melaju ke arah saya, bola datang sangat cepat tapi saya bisa mengalihkannya. Saya berhasil melontarkan pukulan-pukulan besar dan membalikkan momentum pertandingan."

Toronto menjadi gelar ketiga dalam karier Shelton setelah sebelumnya menjuarai turnamen di Tokyo pada 2023 dan Houston pada 2024. (I-3)