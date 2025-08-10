Jannik Sinner Pastikan Tempat di ATP Finals

Headline
JANNIK Sinner memastikan diri tampil di ajang ATP Finals 2025, bergabung dengan rivalnya Carlos Alcaraz di turnamen akhir musim tersebut di Turin.
Petenis peringkat satu dunia itu akan kembali ke negara asalnya untuk mempertahankan gelar juara akhir tahunnya, yang ia raih pada 2024 tanpa kehilangan satu set pun.
Sinner akan berkompetisi di ajang tersebut untuk musim ketiga berturut-turut dan keempat kalinya secara keseluruhan.
Ia memiliki catatan 10-2 di turnamen tersebut, menurut indeks menang/kalah ATP, dan dalam dua edisi terakhir hanya kalah dari Novak Djokovic di final 2023.
Petenis Italia itu kembali menikmati tahun yang gemilang, mengangkat dua trofi major untuk musim kedua berturut-turut dan mencapai final ATP Masters 1000 di Roma.
Sinner berhasil mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka dan meraih kemenangan di Wimbledon untuk pertama kalinya.
Petenis nomor satu dunia berusia 23 tahun itu juga melaju hingga final di Roland Garros sebelum kalah dari Alcaraz.
Sinner, satu-satunya petenis yang menduduki posisi teratas dalam peringkat ATP musim ini, mempertahankan posisi puncak selama 60 pekan berturut-turut sejak Juni lalu.
Sinner akan bersaing dengan Alcaraz untuk memperebutkan gelar No 1 ATP akhir tahun dalam persaingan yang tampaknya akan berlangsung sengit.
Sinner menjalani debutnya di ATP Finals pada 2021 sebagai petenis pengganti, ketika ia menggantikan rekan senegaranya Matteo Berrettini, mendorong Daniil Medvedev hingga tie-break di set terakhir, dan mengalahkan Hubert Hurkacz.
Ia memenangi sembilan dari 10 pertandingannya di Turin dalam dua penampilannya sejak saat itu.
ATP Finals akan berlangsung di Inalpi Arena pada 9-16 November. (Ant/Z-1)
