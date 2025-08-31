US Open: Sinner dan Swiatek Harus Berjibaku, Gauff Tantang Osaka di 16 Besar

Headline
JUARA bertahan Jannik Sinner menjaga asa mempertahankan gelar di AS Terbuka (US Open) 2025. Sementara itu, Iga Swiatek harus melalui perjuangan berat untuk lolos ke babak 16 besar. Di sisi lain, Coco Gauff memastikan duel bergengsi melawan Naomi Osaka.
Sinner sempat kehilangan set pertama sebelum membalikkan keadaan melawan unggulan ke-27 asal Kanada, Denis Shapovalov. Petenis nomor satu dunia itu menang 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.
"Saya berada di momen yang sulit. Skor sempat tidak berpihak pada saya, tapi saya mencoba bertahan secara mental," ujar Sinner dikutip dari AFP.
Di babak berikutnya, Sinner akan menghadapi pemenang duel antara unggulan ke-14 asal Amerika Serikat, Tommy Paul, atau petenis Kazakhstan Alexander Bublik.
"Memasuki pekan kedua akan berbeda sama sekali. Lebih berat secara fisik maupun mental," tambah Sinner.
Sementara itu, unggulan ketiga Alexander Zverev harus angkat koper lebih awal usai disingkirkan Felix Auger-Aliassime. Petenis Kanada itu menang 4-6, 7-6 (9/7), 6-4, 6-4 lewat 50 winner meski nyaris tertinggal dua set. Pada pertandingan selanjutnya, ia akan berhadapan dengan Andrey Rublev. Rublev sendiri menghentikan kejutan Coleman Wong dari Hong Kong dalam lima set.
"Turnamen masih berjalan, pekerjaan belum selesai, tapi kemenangan ini sangat berarti buat saya," kata Auger-Aliassime.
Pada sektor putri, Swiatek menunjukkan mental juara meski harus bekerja keras menghadapi unggulan ke-29 asal Rusia, Anna Kalinskaya. Sempat tertinggal 1-5 di set pertama, juara US Open 2022 itu menyelamatkan empat set point sebelum akhirnya menang 7-6 (7/2), 6-4 pada pertandingan selanjutnya, ia akan menghadapi Ekaterina Alexandrova.
“Saya merasa tidak punya apa-apa untuk kalah karena sudah tertinggal cukup jauh. Jadi saya hanya coba bermain lepas,” ucap Swiatek.
Gauff, tampil meyakinkan dengan menyingkirkan unggulan ke-28 Magdalena Frech 6-3, 6-1. Kemenangan itu mengantarkannya ke pertemuan ulang dengan Naomi Osaka, yang menaklukkan unggulan ke-15 Daria Kasatkina 6-0, 4-6, 6-3.
Osaka, juara empat Grand Slam, mencatatkan performa terbaiknya di US Open sejak terakhir kali juara pada 2020.
Duel Gauff–Osaka akan menjadi sorotan besar. Pertemuan keduanya di US Open 2019 berakhir dengan kemenangan Osaka atas Gauff yang kala itu baru berusia 15 tahun.
“Semua orang pasti menonton. Itulah yang dibutuhkan tenis,” kata legenda Venus Williams. (Ndf/I-1)
CARLOS Alcaraz dan Novak Djokovic sama-sama melangkah mulus ke babak 16 besar turnamen tenis AS Terbuka pada Jumat (29/8), membuka peluang pertemuan di semifinal.
Bantuan ini datang bukan dari federasi Tenis Indonesia, melainkan, keluarga Janice Tjen yang memperjuangkan dan mengeluarkan banyak uang untuk bisa mengikuti turnamen tersebut.
Tjen, petenis muda Indonesia, sukses menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, melalui laga tiga set dengan skor 6-4, 4-6, 6-4, Snein (25/8) dini hari.
Iga Swiatek lolos ke babak ketiga AS Terbuka dengan mengalahkan petenis Belanda, Suzan Lamens, dengan skor 6-1, 4-6, 6-4 .
Iga Swiatek menjadi petenis dengan kemenangan di babak pertama terbanyak berturut-turut di era tenis modern dengan 65 kemenangan.
Aryna Sabalenka memenangi gelar Grand Slam ketiganya di AS Terbuka 2024, mengalahkan Jessica Pegula 7-5 dan 7-5 di final tunggal putri.
Casper Ruud dan Iga Swiatek menyingkirkan unggulan tuan rumah Madison Keys dan Frances Tiafoe 4-1 dan 4-2 dan mengalahkan Caty McNally dan Lorenzo Musetti.
Iga Swiatek meraih trofi perdana di Cincinnati Terbuka setelah menaklukkan Jasmine Paolini 7-5 dan 6-4 di laga final, Senin (18/8) waktu setempat.
