Alcaraz dan Djokovic ke 16 Besar, Sabalenka Tuntaskan Dendam

CARLOS Alcaraz dan Novak Djokovic sama-sama melangkah mulus ke babak 16 besar turnamen tenis AS Terbuka pada Jumat (29/8), membuka peluang pertemuan di semifinal. Sementara itu, Aryna Sabalenka berhasil menuntaskan dendam lama dengan menyingkirkan Leylah Fernandez.

Alcaraz tampil dominan di Arthur Ashe Stadium, menghentikan perlawanan unggulan ke-32 asal Italia, Luciano Darderi, dengan skor 6-2, 6-4, 6-0 hanya dalam waktu 1 jam 44 menit.

Ia akan menghadapi petenis Prancis, Arthur Rinderknech, di babak selanjutnya. Meski sempat meminta perawatan pada lutut kanan, Alcaraz menegaskan dirinya dalam kondisi baik.

"Saya bukan orang yang terbiasa main pagi, tapi kali ini bisa bangun lebih awal dan merasa siap,” ujarnya dikutip dari AFP.

Djokovic, yang mengejar gelar Grand Slam ke-25, juga tampil solid saat mengalahkan petenis Inggris, Cameron Norrie, 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3. RLOS

Kemenangan itu menjadikan Djokovic, 38, sebagai petenis putra tertua yang lolos ke 16 besar AS Terbuka sejak Jimmy Connors pada 1991. Selanjutnya ia akan menantang Jan-Lennard Struff asal Jerman.

"Tentu lebih baik menang straight set, tetapi diuji juga penting. Saya masih mencari ritme di lapangan," kata Djokovic.

Kekecewaan justru dialami publik tuan rumah. Frances Tiafoe tersingkir usai dikalahkan Struff 4-6, 3-6, 6-7(7).

Sementara Ben Shelton, unggulan ke-17, terpaksa mundur karena cedera bahu kiri saat melawan Adrian Mannarino. Shelton meninggalkan lapangan dengan air mata setelah menyerah usai set keempat.

Di sektor putri, Sabalenka menuntaskan dendam terhadap Leylah Fernandez. Unggulan pertama asal Belarus itu menang 6-3, 7-6(2), sekaligus membalas kekalahan di semifinal AS Terbuka 2021. Selanjutnya ia akan berhadapan dengan petenis Spanyol nonunggulan, Cristina Bucsa.

"Saya sangat menginginkan revans ini. Itu pelajaran berat bagi saya dan saya ingin membuktikan sudah berkembang," ucap Sabalenka.

Hasil lain, Elena Rybakina (Kazakstan) mengalahkan Emma Raducanu (Inggris) 6-1, 6-2 dan akan menantang juara Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, yang menyingkirkan Jasmine Paolini.

Sementara itu, unggulan keempat Jessica Pegula menang 6-1, 7-5 atas Victoria Azarenka dan akan bertemu sesama petenis Amerika, Ann Li. (I-2)