Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Profil Janice Tjen, Petenis Indonesia yang Cetak Sejarah di AS Terbuka 2025

Dhika Kusuma Winata
25/8/2025 13:31
Profil Janice Tjen, Petenis Indonesia yang Cetak Sejarah di AS Terbuka 2025
Profil Janice Tjen.(Instagram )

JANICE Tjen, petenis muda Indonesia, mencetak sejarah baru di dunia tenis internasional. Pada babak pertama US Open 2025 (AS Terbuka 2025), Senin (25/8) dini hari WIB, Janice sukses menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, melalui laga tiga set dengan skor 6-4, 4-6, 6-4.

Sejarah Baru untuk Tenis Indonesia

Kemenangan tersebut bukan hanya tiket ke babak kedua, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi tenis Indonesia. Tjen tercatat sebagai petenis Indonesia pertama yang tampil di babak utama nomor tunggal grand slam sejak Angelique Widjaja pada US Open 2004.

Lebih dari itu, Janice Tjen juga menjadi petenis putri Indonesia pertama dalam 22 tahun terakhir yang mampu memenangi pertandingan di ajang grand slam.

Baca juga : Janice Tjen Catat Sejarah di AS Terbuka, Singkirkan Unggulan ke-24 Veronika Kudermetova

Profil Janice Tjen

  • Nama Lengkap: Janice Tjen
  • Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 6 Mei 2002
  • Usia: 23 tahun
  • Tahun Profesional: 2018

Perjalanan Karier

Sejak muda, Janice telah menorehkan prestasi membanggakan. Ia pernah mewakili Indonesia di Asian Games 2022, meraih medali perunggu di nomor ganda.

Peringkat terbaiknya di sektor tunggal ialah 147 dunia, sedangkan di nomor ganda mencapai 260 dunia.

Perjalanan pendidikannya juga mendukung karier tenisnya. Janice sempat menempuh studi di Universitas Oregon, Amerika Serikat, lalu melanjutkan pendidikan dan karier tenis di Pepperdine University, California.

Lolos ke Babak Utama Grand Slam

Tahun 2025 menjadi momen penting dalam karier Janice Tjen. Ia berhasil menembus babak utama grand slam pertamanya setelah mengalahkan unggulan ketiga kualifikasi, Aoi Ito, dengan skor 6-1, 6-2 pada babak kualifikasi US Open.

Kini, dengan keberhasilannya menembus babak kedua US Open 2025, Janice Tjen tidak hanya mencatat prestasi pribadi, tetapi juga mengibarkan kembali nama Indonesia di panggung bergengsi tenis dunia. (Z-10)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved