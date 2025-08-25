Profil Janice Tjen, Petenis Indonesia yang Cetak Sejarah di AS Terbuka 2025

Headline
JANICE Tjen, petenis muda Indonesia, mencetak sejarah baru di dunia tenis internasional. Pada babak pertama US Open 2025 (AS Terbuka 2025), Senin (25/8) dini hari WIB, Janice sukses menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, melalui laga tiga set dengan skor 6-4, 4-6, 6-4.
Kemenangan tersebut bukan hanya tiket ke babak kedua, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi tenis Indonesia. Tjen tercatat sebagai petenis Indonesia pertama yang tampil di babak utama nomor tunggal grand slam sejak Angelique Widjaja pada US Open 2004.
Lebih dari itu, Janice Tjen juga menjadi petenis putri Indonesia pertama dalam 22 tahun terakhir yang mampu memenangi pertandingan di ajang grand slam.
Sejak muda, Janice telah menorehkan prestasi membanggakan. Ia pernah mewakili Indonesia di Asian Games 2022, meraih medali perunggu di nomor ganda.
Peringkat terbaiknya di sektor tunggal ialah 147 dunia, sedangkan di nomor ganda mencapai 260 dunia.
Perjalanan pendidikannya juga mendukung karier tenisnya. Janice sempat menempuh studi di Universitas Oregon, Amerika Serikat, lalu melanjutkan pendidikan dan karier tenis di Pepperdine University, California.
Tahun 2025 menjadi momen penting dalam karier Janice Tjen. Ia berhasil menembus babak utama grand slam pertamanya setelah mengalahkan unggulan ketiga kualifikasi, Aoi Ito, dengan skor 6-1, 6-2 pada babak kualifikasi US Open.
Kini, dengan keberhasilannya menembus babak kedua US Open 2025, Janice Tjen tidak hanya mencatat prestasi pribadi, tetapi juga mengibarkan kembali nama Indonesia di panggung bergengsi tenis dunia. (Z-10)
Bertanding di babak kedua kualifikasi, Jumat (22/8) WIB, Janice Tjen sukses menundukkan petenis Polandia Maja Chwalinska dengan skor ketat 7-5 dan 7-5.
Capaian tersebut juga menunjukkan konsistensi Janice Tjen meraih dua gelar dalam satu ajang selama tiga pekan beruntun setelah ITF W35 Luzhou dan ITF W50 Taizhou.
