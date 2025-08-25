Profil Janice Tjen, Petenis Indonesia yang Cetak Sejarah di AS Terbuka 2025

Profil Janice Tjen.(Instagram )

JANICE Tjen, petenis muda Indonesia, mencetak sejarah baru di dunia tenis internasional. Pada babak pertama US Open 2025 (AS Terbuka 2025), Senin (25/8) dini hari WIB, Janice sukses menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, melalui laga tiga set dengan skor 6-4, 4-6, 6-4.

Sejarah Baru untuk Tenis Indonesia

Kemenangan tersebut bukan hanya tiket ke babak kedua, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi tenis Indonesia. Tjen tercatat sebagai petenis Indonesia pertama yang tampil di babak utama nomor tunggal grand slam sejak Angelique Widjaja pada US Open 2004.

Lebih dari itu, Janice Tjen juga menjadi petenis putri Indonesia pertama dalam 22 tahun terakhir yang mampu memenangi pertandingan di ajang grand slam.

Nama Lengkap: Janice Tjen

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 6 Mei 2002

Usia: 23 tahun

Tahun Profesional: 2018

Perjalanan Karier

Sejak muda, Janice telah menorehkan prestasi membanggakan. Ia pernah mewakili Indonesia di Asian Games 2022, meraih medali perunggu di nomor ganda.

Peringkat terbaiknya di sektor tunggal ialah 147 dunia, sedangkan di nomor ganda mencapai 260 dunia.

Perjalanan pendidikannya juga mendukung karier tenisnya. Janice sempat menempuh studi di Universitas Oregon, Amerika Serikat, lalu melanjutkan pendidikan dan karier tenis di Pepperdine University, California.

Lolos ke Babak Utama Grand Slam

Tahun 2025 menjadi momen penting dalam karier Janice Tjen. Ia berhasil menembus babak utama grand slam pertamanya setelah mengalahkan unggulan ketiga kualifikasi, Aoi Ito, dengan skor 6-1, 6-2 pada babak kualifikasi US Open.

Kini, dengan keberhasilannya menembus babak kedua US Open 2025, Janice Tjen tidak hanya mencatat prestasi pribadi, tetapi juga mengibarkan kembali nama Indonesia di panggung bergengsi tenis dunia. (Z-10)