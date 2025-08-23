Janice Tjen Lolos ke Babak Utama AS Terbuka

Headline
PETENIS putri Inodnesia Janice Tjen lolos ke babak utama Amerika Serikat (AS)uka 2025 setelah mengalahkan petenis Jepang Aoi Ito di laga final kualifikasi, Jumat (22/8) malam.
Bertanding di lapangan keras USTA Billie Jean King Tennis Center, Janice sukses menumbangkan unggulan ketiga babak kualifikasi Ito dengan kemenangan dominan 6-1 dan 6-2.
Janice tampil gemilang dalam kemenangan 49 menit lewat empat ace, empat winner, tanpa mencatatkan unforced error sama sekali, menyelamatkan lima dari enam break point atau dengan persentase kemenangan break point 83%.
Petenis kelahiran Jakarta berusia 23 tahun itu sekaligus menghentikan langkah Ito yang sedang dalam performa terbaiknya -- mengalahkan petenis No.8 dunia Jasmine Paolini dan Anastasia Pavlyuchenkova di dua ajang WTA 1000 di Montreal dan di Cincinnati.
Kemenangan Janice di babak final kualifikasi AS Terbuka tersebut juga berarti mengakhiri penantian panjang Indonesia memiliki petenis tunggal putri di Grand Slam sejak Angelique Widjaja di AS Terbuka 2004.
Janice melangkah ke AS Terbuka dengan berada di peringkat ke-147 WTA, tertinggi dalam kariernya.
Keberhasilan itu ia dapat setelah menjadi runner up ITF W75 Lexington dan ITF W100 Landisville di Pennsylvania, selama dua pekan beruntun, awal bulan ini.
Sebelumnya, Janice memulai tur AS sebagai adaptasi untuk AS Terbuka dengan mengikuti ITF W100 Evansville. Namun, peraih perunggu ganda putri Asian Games 2023 Hangzhou bersama Aldila Sutjiadi itu tersingkir di perempat final.
Janice berhasil lolos ke babak kualifikasi AS Terbuka setelah masuk di peringkat Top 200 WTA. Kesuksesan itu ia raih berkat performanya yang luar biasa hingga dinobatkan sebagai ITF Player of the Month dua bulan beruntun pada Mei dan Juni, termasuk kemenangan 42 set tak terkalahkan.
Pada Mei, Janice berburu gelar di Korea Selatan dengan hasil membawa pulang dua gelar ITF W35 di Negeri Ginseng. Ia meningkatkan performanya pada Juni dengan meraih empat gelar tunggal berturut-turut, dan tiga gelar ganda selama bulan tersebut. (Ant/Z-1)
