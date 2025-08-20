Casper Ruud Puji Iga Swiatek Usai Menang di Laga Ganda Campuran AS Terbuka

Pasangan ganda campuran Casper Ruud dan Iga Swiatek di laga AS Terbuka.(AFP/ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

CASPER Ruud memuji Iga Swiatek, yang sehari sebelumnya mengklaim gelar Cincinnati Terbuka, kemudian mereka meraih dua kemenangan dalam pertandingan ganda campuran Amerika Serikat (AS) Terbuka, Rabu (20/8) WIB.

Mereka menyingkirkan unggulan tuan rumah Madison Keys dan Frances Tiafoe 4-1 dan 4-2 sebelum menyingkirkan duet petenis AS Caty McNally dan petenis Italia Lorenzo Musetti dengan skor yang sama.

"Sejujurnya, saya pikir ini juga bagus untuk pemulihan karena memiliki tugas lain dan tidak bermalas-malasan, tetapi fokus pada hal menarik berikutnya," kata Swiatek usai pertandingan, seperti disiarkan ATP.

"Saya tidak akan bilang saya tidak punya energi atau semacamnya. Lagipula, kalau saya terbiasa bermain tunggal, ganda campuran, intensitasnya lebih rendah. Anda tidak perlu berlari terlalu banyak, jadi saya menikmatinya," lanjutnya.

Saat Ruud sudah berada di New York untuk mempersiapkan AS Terbuka, rekannya itu masih berjuang keras di undian Cincinnati, Selasa (19/8) WIB. Petenis Norwegia itu mengaku khawatir jika Swiatek mundur.

"Saya tidak bisa berbohong, saya sedikit khawatir," kata Ruud.

"Kami berdua saling mempersiapkan diri bahwa kami ingin tampil baik di Cincinnati, dan sesuatu mungkin saja terjadi. Kami sudah mengatakan itu sejak awal saat kami merencanakan," lanjutnya.

Swiatek menimpali: "Seharusnya saya tidak mengatakan itu. Maaf."

Ruud dan Swiatek tinggal dua kemenangan lagi untuk meraih gelar ganda campuran AS Terbula dan hadiah uang tunai sebesar US$1 juta (sekitar Rp16,28 miliar) yang menyertai trofi tersebut.

"Saya rasa pada akhirnya itu kemauannya dan dia memutuskan untuk datang ke sini, dan itu sangat mengesankan karena dia tidur 12 jam yang lalu di hotelnya di New York dan dia sudah di sini untuk melakukan peregangan dan pemanasan pukul 10 pagi," kata Ruud.

"Saya sedang di gym melatih ayunan belakang saya dan saya menatap Iga seperti, 'Ini tekad yang belum pernah saya lihat sebelumnya," imbuhnya.

Pasangan lain yang mencapai semifinal adalah juara bertahan Sara Errani dan Andrea Vavassori. Mereka memanfaatkan keakraban mereka dengan baik dalam kemenangan 4-2 dan 4-2 atas Taylor Fritz dan Elena Rybakina, sebelum mengalahkan Karolina Muchova dan Andrey Rublev 4-1 dan 5-4(4).

"Saya pikir itu hebat. Kami merasakan banyak emosi. Saya pikir selalu menyenangkan bermain dengan Sara karena energinya. Kami selalu berusaha mengerahkan energi maksimal kami di lapangan," kata Vavassori.

"Saya rasa di pertandingan kedua, stadionnya juga penuh sesak, jadi senang sekali bisa melihat banyak orang. Saya rasa set kedua di pertandingan kedua juga hebat, banyak poin bagus, banyak reli."

"Saya rasa ganda campuran juga senang bisa tampil di panggung besar. Saya rasa hal terbaik yang bisa kita petik dari minggu ini adalah lebih banyak orang akan mengenal ganda campuran. Saya rasa hal itu juga akan menjadi hal yang baik untuk masa depan." pungkasnya. (Ant/Z-1)