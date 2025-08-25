Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Janice Tjen Catat Sejarah di AS Terbuka, Singkirkan Unggulan ke-24 Veronika Kudermetova

Thalatie K Yani
25/8/2025 04:47
Janice Tjen Catat Sejarah di AS Terbuka, Singkirkan Unggulan ke-24 Veronika Kudermetova
Janice Tjen membuat kejutan dengan mengalahkan Veronika Kudermetova dengan skor 6-4, 4-6, 6-4 di putaran pertama AS Terbuka.(ATP)

PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di putaran pertama AS Terbuka 2025. Ia berhasil menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, dalam laga tiga set pada Minggu (24/8).

Tjen menunjukkan ketenangan luar biasa dan menang dengan skor 6-4, 4-6, 6-4. Tjen menjadi petenis Indonesia pertama sejak Angelique Widjaja (2004) yang tampil di babak utama tunggal Grand Slam

Petenis berusia 23 tahun kelahiran Jakarta itu tampil agresif sejak set pertama. Ia berhasil mematahkan servis Kudermetova dua kali sebelum menutup set dengan 6-4. Kudermetova sempat bangkit di set kedua dan menyamakan kedudukan. Namun, Tjen kembali menguasai permainan pada set penentuan.

Ia langsung merebut break di gim pembuka dan menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan servis yang gemilang.

Dengan kemenangan ini, Tjen yang kini menempati peringkat 149 dunia akan menghadapi petenis Inggris, Emma Raducanu, di babak kedua. (AFP/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved