Janice Tjen Catat Sejarah di AS Terbuka, Singkirkan Unggulan ke-24 Veronika Kudermetova

Janice Tjen membuat kejutan dengan mengalahkan Veronika Kudermetova dengan skor 6-4, 4-6, 6-4 di putaran pertama AS Terbuka.(ATP)

PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di putaran pertama AS Terbuka 2025. Ia berhasil menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, dalam laga tiga set pada Minggu (24/8).

Tjen menunjukkan ketenangan luar biasa dan menang dengan skor 6-4, 4-6, 6-4. Tjen menjadi petenis Indonesia pertama sejak Angelique Widjaja (2004) yang tampil di babak utama tunggal Grand Slam

Petenis berusia 23 tahun kelahiran Jakarta itu tampil agresif sejak set pertama. Ia berhasil mematahkan servis Kudermetova dua kali sebelum menutup set dengan 6-4. Kudermetova sempat bangkit di set kedua dan menyamakan kedudukan. Namun, Tjen kembali menguasai permainan pada set penentuan.

Ia langsung merebut break di gim pembuka dan menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan servis yang gemilang.

Dengan kemenangan ini, Tjen yang kini menempati peringkat 149 dunia akan menghadapi petenis Inggris, Emma Raducanu, di babak kedua. (AFP/Z-2)