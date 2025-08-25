Janice Tjen Catat Sejarah di AS Terbuka, Singkirkan Unggulan ke-24 Veronika Kudermetova

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di putaran pertama AS Terbuka 2025. Ia berhasil menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, dalam laga tiga set pada Minggu (24/8).
Tjen menunjukkan ketenangan luar biasa dan menang dengan skor 6-4, 4-6, 6-4. Tjen menjadi petenis Indonesia pertama sejak Angelique Widjaja (2004) yang tampil di babak utama tunggal Grand Slam
Petenis berusia 23 tahun kelahiran Jakarta itu tampil agresif sejak set pertama. Ia berhasil mematahkan servis Kudermetova dua kali sebelum menutup set dengan 6-4. Kudermetova sempat bangkit di set kedua dan menyamakan kedudukan. Namun, Tjen kembali menguasai permainan pada set penentuan.
Ia langsung merebut break di gim pembuka dan menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan servis yang gemilang.
Dengan kemenangan ini, Tjen yang kini menempati peringkat 149 dunia akan menghadapi petenis Inggris, Emma Raducanu, di babak kedua. (AFP/Z-2)
Djokovic tampil dominan saat mengalahkan wakil tuan rumah berusia 19 tahun, Learner Tien, dengan skor 6-1, 7-6 (7/3), 6-2, untuk lolos ke babak kedua.
PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di babak pertama AS Terbuka 2025. Tjen lolos ke putaran kedua usai menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova.
Emma Raducanu berhasil menyingkirkan Ena Shibahara, dengan skor telak 6-1, 6-2 di AS Terbuka,
Alexandra Eala berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk menyingkirkan Clara Tauson 6-3, 2-6, 7-6 di putaran pertama AS Terbuka.
Aryna Sabalenka berhasil melangkah ke babak kedua AS Terbuka 2025 setelah mengalahkan Rebeka Masarova, dengan skor 7-5, 6-1.
PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di babak pertama AS Terbuka 2025. Tjen lolos ke putaran kedua usai menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova.
Jasmine Paolini mencapai final Cincinnati Terbuka untuk pertama kali dalam kariernya setelah mengalahkan Veronika Kudermetova 6-3, 6-7(2), dan 6-3 di semifinal, Senin (18/8) WIB.
Petenis nomor dua dunia Coco Gauff bangkit dari ketertinggalan satu set dan satu break untuk meraih kemenangan 4-6, 7-5, dan 6-2 atas Veronika Kudermetova.
Petenis veteran Amerika Serikat (AS) berusia 43 tahun, yang mendapatkan wild card di Cincinnati, itu bangkit dengan luar biasa untuk mengalahkan peringkat 14 dunia Kudermetova 6-4 dan 7-5.
Ons Jabeur melaju ke perempat final AS Terbuka dengan mengalahkan Veronika Kudermetova.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved