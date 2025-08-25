Aryna Sabalenka Lolos ke Babak Kedua AS Terbuka 2025 Usai Atasi Perlawanan Rebeka Masarova

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, berhasil melangkah ke babak kedua US Open 2025. Ia melaju setelah mengalahkan wakil Swiss, Rebeka Masarova, dengan skor 7-5, 6-1 di Arthur Ashe Stadium, Minggu (24/8).
Juara bertahan asal Belarus itu sempat mengalami awal yang goyah ketika kehilangan servis lebih dulu dan tertinggal 2-3 di set pertama. Namun, Sabalenka cepat bangkit dengan mematahkan balik servis lawan untuk menyamakan kedudukan 3-3, sebelum akhirnya menutup set dengan kemenangan 7-5.
Memasuki set kedua, Sabalenka sempat menghadapi tekanan dengan tertinggal 0-40 pada game pembuka servisnya. Namun, ia menunjukkan ketenangan, membalikkan keadaan, lalu melesat unggul 5-0. Masarova hanya mampu memperkecil skor dengan mempertahankan servis, sebelum Sabalenka memastikan kemenangan.
Petenis berusia 27 tahun itu kini membidik gelar back-to-back US Open, prestasi yang terakhir kali dicapai Serena Williams pada 2014. Di babak kedua, Sabalenka akan berhadapan dengan Polina Kudermetova, petenis Rusia yang tidak diunggulkan.(Flashscore/Z-2)
PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di babak pertama AS Terbuka 2025. Tjen lolos ke putaran kedua usai menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova.
Janice Tjen membuat kejutan dengan mengalahkan Veronika Kudermetova dengan skor 6-4, 4-6, 6-4 di putaran pertama AS Terbuka.
