Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Thalatie K Yani
25/8/2025 04:55
Aryna Sabalenka Lolos ke Babak Kedua AS Terbuka 2025 Usai Atasi Perlawanan Rebeka Masarova
Aryna Sabalenka berhasil melangkah ke babak kedua AS Terbuka 2025 setelah mengalahkan Rebeka Masarova, dengan skor 7-5, 6-1.(US Open)

PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, berhasil melangkah ke babak kedua US Open 2025. Ia melaju setelah mengalahkan wakil Swiss, Rebeka Masarova, dengan skor 7-5, 6-1 di Arthur Ashe Stadium, Minggu (24/8).

Juara bertahan asal Belarus itu sempat mengalami awal yang goyah ketika kehilangan servis lebih dulu dan tertinggal 2-3 di set pertama. Namun, Sabalenka cepat bangkit dengan mematahkan balik servis lawan untuk menyamakan kedudukan 3-3, sebelum akhirnya menutup set dengan kemenangan 7-5.

Memasuki set kedua, Sabalenka sempat menghadapi tekanan dengan tertinggal 0-40 pada game pembuka servisnya. Namun, ia menunjukkan ketenangan, membalikkan keadaan, lalu melesat unggul 5-0. Masarova hanya mampu memperkecil skor dengan mempertahankan servis, sebelum Sabalenka memastikan kemenangan.

Petenis berusia 27 tahun itu kini membidik gelar back-to-back US Open, prestasi yang terakhir kali dicapai Serena Williams pada 2014. Di babak kedua, Sabalenka akan berhadapan dengan Polina Kudermetova, petenis Rusia yang tidak diunggulkan.(Flashscore/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
