Alexandra Eala Lolos ke Babak Kedua AS Terbuka usai Comeback Sensasional

ALEXANDRA Eala menunjukkan mental baja saat bangkit dari ketertinggalan untuk menyingkirkan Clara Tauson di putaran pertama AS Terbuka. Petenis Filipina itu menang dramatis 6-3, 2-6, 7-6 setelah sempat tertinggal 1-5 di set penentuan.
Dalam tiebreak yang menegangkan, Eala akhirnya menutup laga dengan skor 13-11. Tauson sempat menyelamatkan empat match point, namun Eala memastikan kemenangan di kesempatan kelima.
Tauson, yang sebelumnya diunggulkan berkat performa terbaik sepanjang kariernya musim ini, sempat berada di jalur kemenangan. Setelah kalah di set pertama, petenis asal Denmark itu bangkit di set kedua dan melesat dengan keunggulan 5-1 di set ketiga. Namun, momentum berbalik setelah sebuah keputusan wasit membuatnya kehilangan fokus, memberi Eala ruang untuk membalikkan keadaan.
Meski baru kembali dari cedera bahu yang sempat membuatnya absen sebulan, Eala tampil percaya diri di hadapan dukungan gemuruh penonton Filipina. Ia menunjukkan ketenangan di momen krusial dan bertahan dari tekanan permainan agresif Tauson yang mengandalkan servis keras dan pukulan baseline tajam.
Kemenangan ini menambah daftar prestasi Eala musim ini, setelah sebelumnya mencapai semifinal turnamen WTA 1000 di Miami. Hasil comeback luar biasa di New York ini sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia tenis. (Flashscore/Z-2)
