Venus Williams Kembali ke AS Terbuka di Usia 45 Tahun, Buktikan Cinta pada Tenis

Venus Williams, memastikan dirinya kembali tampil di AS Terbuka 2025 pada usia 45 tahun.(Media Sosial X)

LEGENDA tenis Amerika Serikat, Venus Williams, memastikan dirinya kembali tampil di AS Terbuka 2025 pada usia 45 tahun. Mantan petenis nomor satu dunia itu mengaku, kecintaannya pada tenis menjadi alasan utama ia tetap bertahan di level kompetitif meski usianya tak lagi muda.

“Rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Tidak pernah terasa membosankan, justru semakin membuat saya bersemangat,” ujar Williams, juara tujuh gelar Grand Slam, dalam konferensi pers jelang turnamen.

Tahun ini banyak yang menduga Williams akan segera mengumumkan pensiun. Bahkan, awal musim ia sempat dikategorikan sebagai pemain tidak aktif setelah absen setahun penuh dari kompetisi. Namun, kejutan datang ketika ia memutuskan comeback di Washington Open, tepat saat perhatian dunia tenis tertuju pada Wimbledon.

Baca juga : AS Terbuka Umumkan Nama Penerima Wild Card, Salah Satunya Venus Williams

Pada turnamen itu, Williams langsung mencetak sejarah. Ia mengalahkan sesama petenis Amerika, Peyton Stearns, di babak pertama. Kemenangan tersebut membuatnya menjadi pemain tertua yang memenangkan pertandingan tunggal WTA dalam lebih dari 21 tahun. Meski terhenti di babak kedua, pencapaian itu membuktikan daya juang dan semangatnya belum padam.

Kini, Williams mendapat wildcard untuk tampil di Flushing Meadows. Partisipasinya menjadikannya petenis tunggal tertua dalam sejarah AS Terbuka dalam 44 tahun terakhir. Turnamen ini juga akan menjadi penampilan Grand Slam pertamanya sejak AS Terbuka 2023, ketika ia kalah di babak pertama.

Kehadirannya memunculkan pro-kontra. Sebagian menilai kesempatan itu seharusnya diberikan kepada pemain muda yang sedang berkembang. Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa legenda sekelas Williams layak mendapatkan panggung khusus, terlebih di turnamen rumahnya sendiri.

Kehangatan publik New York jelas akan berpihak kepadanya. Sebagaimana saat sang adik, Serena Williams, mengakhiri karier profesionalnya di AS Terbuka 2022 dengan penampilan emosional hingga putaran ketiga.

Meski banyak yang berspekulasi ini bisa menjadi penampilan terakhirnya di AS Terbuka, Venus memilih untuk tidak memberi kepastian. “Saya rasa saya akan selalu bermain tenis. Itu sudah ada dalam DNA saya. Entah sekarang atau 30 tahun mendatang, tenis akan selalu menjadi bagian penting dalam hidup saya,” ungkapnya. (BBC/Z-2)