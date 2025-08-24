Jack Draper Siap Tampil di AS Terbuka Meski Masih Dihantui Cedera Lengan

Petenis Inggris Jack Draper memastikan siap tampil di AS Terbuka 2025 meski masih merasakan efek cedera pada lengan servisnya. (Media Sosial X)

PETENIS nomor satu Inggris, Jack Draper, menyatakan dirinya siap tampil di AS Terbuka. Meski Draper masih merasakan efek cedera pada lengan.

Draper, 23, mengungkapkan ia sudah beberapa bulan berjuang dengan memar pada tulang humerus di lengan servisnya. Cedera tersebut memaksanya mundur dari beberapa turnamen penting, termasuk Kanada Terbuka dan Cincinnati Terbuka, setelah tersingkir lebih awal di Wimbledon Juli lalu.

Meski begitu, Draper berusaha meredam kekhawatiran jelang laga babak pertama melawan petenis kualifikasi asal Argentina, Federico Agustin Gomez.

“Cedera ini memang butuh waktu untuk pulih. Tulang bisa sembuh, tapi kadang masih terasa tidak nyaman. Saya sudah cukup lama merawatnya, jadi kini saya hanya ingin kembali bertanding. Saya tidak merasa akan menahan diri,” kata Draper.

Cedera itu mulai dirasakannya sejak musim lapangan tanah liat dan semakin memburuk saat memasuki musim rumput hingga Wimbledon. Namun, Draper menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan masalah tersebut sebagai alasan atas kekalahannya dari Marin Cilic di All England Club.

Setelah menjalani perawatan, Draper kembali merasakan atmosfer pertandingan ketika tampil di nomor ganda campuran bersama petenis Amerika, Jessica Pegula, di Flushing Meadows. Pasangan ini bahkan berhasil mencapai semifinal.

“Bagi saya, itu persiapan yang sempurna. Dalam tenis, absen satu setengah bulan cukup lama, jadi bermain di nomor ganda membuat saya lebih tajam ketimbang hanya berlatih,” ujarnya.

Dengan kondisi yang lebih baik, Draper berharap bisa mengulang prestasinya tahun lalu ketika menembus semifinal di New York. (BBC/Z-2)