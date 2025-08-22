Jeremie Frimpong Cedera Hamstring, Absen Bela Liverpool Hingga Akhir September

Bek Liverpool Jeremie Frimpong(AFP/Darren Staples)

BEK kanan Liverpool Jeremie Frimpong harus absen hingga akhir September usai dikonfirmasi mengalami cedera hamstring.

Pelatih the Reds Arne Slot mengonfirmasi bahwa pemain timnas Belanda itu akan absen hingga akhir September atau setelah jeda internasional akibat cedera yang dideritanya saat pertandingan pembuka Liga Primer Inggris melawan Bournemouth.

"Tim medis benar-benar tepat tentang Jeremie, mereka meminta saya untuk menggantinya karena dia akan absen hingga akhir jeda internasional. Itu keputusan yang bagus, karena bila tidak, cederanya bisa lebih parah," ujar Slot dalam konferensi pers menjelang pertandingan Liga Primer Inggris melawan Newcastle United, dikutip dari laman daring resmi Liverpool, Kamis (21/8).

Frimpong, yang baru bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas, tampil mengesankan pada laga debutnya di Liga Primer Inggris.

Namun, dia harus ditarik keluar pada menit ke-60 saat the Reds menang 4-2 atas Bournemouth setelah merasakan ketidaknyamanan pada

hamstring-nya.

Keputusan untuk mengganti Frimpong ternyata tepat, karena pemeriksaan lebih lanjut mengonfirmasi adanya cedera yang membutuhkan waktu pemulihan beberapa pekan.

Akibat cedera ini, Frimpong dipastikan absen dalam dua pertandingan penting Liverpool di Liga Primer Inggris, yaitu melawan Newcastle United, Selasa (26/8) dini hari WIB dan kontra Arsenal pada Minggu (31/8).

Dia diperkirakan akan kembali bermain pada 14 September saat Liverpool bertandang ke Burnley, atau paling lambat pada derby Merseyside melawan Everton pada 20 September.

Cedera Frimpong menjadi pukulan bagi Liverpool, terutama karena mereka juga kehilangan opsi lain di posisi bek kanan.

Conor Bradley, yang biasanya menjadi pelapis, baru saja kembali berlatih setelah mengalami cedera hamstring, sementara Joe Gomez belum sepenuhnya pulih dari masalah Achilles yang dialaminya selama pramusim.

Slot menyebutkan bahwa dia mungkin akan menggunakan gelandang seperti Wataru Endo atau Dominik Szoboszlai sebagai solusi darurat di posisi bek kanan.

Kondisi ini menambah tantangan bagi Arne Slot dalam upaya mempertahankan gelar Liga Primer Inggris, dengan Liverpool menghadapi jadwal padat pada September yang mencakup laga domestik dan kompetisi Eropa. (Ant/Z-1)