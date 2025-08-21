Jual Renato Veiga, Pemasukan Chelsea dari Penjualan Pemain Musim Ini Tembus 250 Juta Pound Sterling

Bek Chelsea Renato Veiga(AFP/ANDY BUCHANAN)

CHELSEA telah sepakat menjual bek Renato Veiga ke Villarreal dengan nilai transfer yang bisa meningkat hingga 26 juta pound sterling - menjadikan total penjualan pemain The Blues musim panas ini lebih dari 250 juta pound sterling.

Veiga, 22, diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun dan menyelesaikan tes medis di Spanyol pada Kamis (21/8) setelah klub La Liga tersebut setuju membayar nilai transfer yang mendekati rekor transfer mereka.

Pemain internasional Portugal itu dianggap surplus oleh manajer Enzo Maresca dan berlatih di tim yang disebut 'skuad bom' - sekelompok pemain senior yang tidak bermain di tim utama - setelah meminta untuk bermain sebagai bek tengah, alih-alih bek kiri, di pertengahan musim lalu.

Baca juga : Chelsea Datangkan Nicolas Jackson dari Villarreal

Chelsea akan mendapatkan keuntungan besar dari Veiga, yang bermain 18 kali untuk klub tersebut setelah bergabung dari FC Basel pada 2024 dengan harga 12 juta pound sterling.

Veiga menghabiskan sebagian musim dengan status pinjaman di Juventus, sementara Atletico Madrid menunjukkan minatnya di awal bursa transfer.

Kepindahan ini akan membuat Chelsea meraup sekitar 251,7 juta pound sterling dari penjualan 11 pemain, untuk menyeimbangkan pengeluaran sebesar 277 juta pound sterling untuk sembilan pemain baru di musim panas yang sibuk dengan transfer pemain.

Baca juga : Everton Berusaha Datangkan Thierno Barry dari Villarreal

Penjualan terbesar adalah kepindahan Noni Madueke ke Arsenal dengan harga awal 48 juta pound sterling, kesepakatan Joao Felix dengan klub Arab Saudi Al-Nassr dengan biaya yang meningkat menjadi 43,7 juta pound sterling, dan kepindahan Kiernan Dewsbury-Hall ke Everton dengan harga 28 juta pound sterling.

Chelsea tetap tertarik untuk mendatangkan pemain sayap Manchester United Alejandro Garnacho dan gelandang RB Leipzig Xavi Simons sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September.

Mereka juga berupaya menjual pemain tambahan, termasuk Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Ben Chilwell, dan Axel Disasi. (bbc/Z-1)