Jual Renato Veiga, Pemasukan Chelsea dari Penjualan Pemain Musim Ini Tembus 250 Juta Pound Sterling

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
CHELSEA telah sepakat menjual bek Renato Veiga ke Villarreal dengan nilai transfer yang bisa meningkat hingga 26 juta pound sterling - menjadikan total penjualan pemain The Blues musim panas ini lebih dari 250 juta pound sterling.
Veiga, 22, diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun dan menyelesaikan tes medis di Spanyol pada Kamis (21/8) setelah klub La Liga tersebut setuju membayar nilai transfer yang mendekati rekor transfer mereka.
Pemain internasional Portugal itu dianggap surplus oleh manajer Enzo Maresca dan berlatih di tim yang disebut 'skuad bom' - sekelompok pemain senior yang tidak bermain di tim utama - setelah meminta untuk bermain sebagai bek tengah, alih-alih bek kiri, di pertengahan musim lalu.
Chelsea akan mendapatkan keuntungan besar dari Veiga, yang bermain 18 kali untuk klub tersebut setelah bergabung dari FC Basel pada 2024 dengan harga 12 juta pound sterling.
Veiga menghabiskan sebagian musim dengan status pinjaman di Juventus, sementara Atletico Madrid menunjukkan minatnya di awal bursa transfer.
Kepindahan ini akan membuat Chelsea meraup sekitar 251,7 juta pound sterling dari penjualan 11 pemain, untuk menyeimbangkan pengeluaran sebesar 277 juta pound sterling untuk sembilan pemain baru di musim panas yang sibuk dengan transfer pemain.
Penjualan terbesar adalah kepindahan Noni Madueke ke Arsenal dengan harga awal 48 juta pound sterling, kesepakatan Joao Felix dengan klub Arab Saudi Al-Nassr dengan biaya yang meningkat menjadi 43,7 juta pound sterling, dan kepindahan Kiernan Dewsbury-Hall ke Everton dengan harga 28 juta pound sterling.
Chelsea tetap tertarik untuk mendatangkan pemain sayap Manchester United Alejandro Garnacho dan gelandang RB Leipzig Xavi Simons sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September.
Mereka juga berupaya menjual pemain tambahan, termasuk Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Ben Chilwell, dan Axel Disasi. (bbc/Z-1)
Villarreal berhasil mengalahkan Real Oviedo 2-0 di laga pembuka La Liga.
Thomas Partey dijadwalkan hadir di Pengadilan Old Bailey, London, pada 2 September untuk menghadapi persidangan kasus pemerkosaan.
Villarreal resmi merekrut gelandang Thomas Partey dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Arsenal berakhir.
Gyokeres, yang diboyong dari Sporting CP dengan nilai transfer besar, memulai pertandingan sebagai starter dalam laga Arsenal kontra Villarreal.
Meski tampil dominan, Arsenal gagal manfaatkan peluang dan dihukum oleh efektivitas serangan Villarreal di laga pramusim di Stadion Emirates.
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Peluang Fulham mendatangkan Raheem Sterling terbuka lebar karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjadi satu di antara pemain yang ingin dilepas Chelsea.
Ini penawaran kedua yang diajukan Newcastle United untuk mendatangkan Yoane Wissa setelah tawaran pertama sebesar 25 juta pound sterling (Rp550 miliar) ditolak Brentford.
Mathys Tel menjadi sasaran pesan-pesan kasar di media sosial setelah Spurs kalah 4-3 dari Paris Saint-Germain (PSG) melalui adu penalti setelah sempat unggul dua gol di waktu normal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved