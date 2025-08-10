Meski Tengah Menghadapi Kasus Pemerkosaan, Thomas Partey Direkrut Villarreal

Headline
MANTAN gelandang Arsenal Thomas Partey, yang tengah menghadapi lima dakwaan pemerkosaan di Inggris, resmi bergabung dengan klub La Liga, Villarreal. Hal itu dikutip dari laman resmi Villarreal, Minggu (10/8).
Gelandang internasional Ghana berusia 32 tahun itu, diberi status bebas bersyarat pada 5 Agustus setelah hadir di pengadilan London atas lima dakwaan pemerkosaan terhadap dua perempuan dan satu dakwaan pelecehan seksual terhadap perempuan ketiga.
Di persidangan, Partey membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Pelanggaran yang dituduhkan itu terjadi antara tahun 2021 dan 2022, saat Partey masih bermain untuk Arsenal.
Ia didakwa pada 4 Juli, empat hari setelah meninggalkan Arsenal ketika kontraknya berakhir pada akhir Juni.
Dalam pengumuman perekrutannya, Villarreal menekankan bahwa mereka menghormati prinsip dasar praduga tak bersalah.
Pernyataan klub itu mengatakan, "Sang pemain dengan tegas menyatakan dirinya tidak bersalah dan membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Klub menunggu keputusan pengadilan, yang akan bertanggung jawab untuk mengklarifikasi fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya."
Partey dijadwalkan hadir di Pengadilan Old Bailey, London, pada 2 September.
Ia bergabung ke Arsenal dengan nilai transfer 45 juta pound sterling dari Atletico Madrid pada Oktober 2020.
Partey tampil dalam 52 pertandingan untuk Arsenal musim lalu dan mencetak empat gol. Secara keseluruhan, ia bermain dalam 167 laga bersama The Gunners dan mencetak sembilan gol.
Ia juga telah mencatatkan 51 penampilan bersama timnas Ghana.
Villarreal finis di peringkat kelima La Liga musim lalu dan lolos ke Liga Champions. (Ant/Z-1)
