Hasil Oviedo vs Real Madrid: Xabi Alonso Puji Permainan Kolektif Tim

Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, menegaskan kemenangan timnya atas Real Oviedo merupakan buah dari kerja sama tim yang solid. Los Blancos meraih hasil sempurna dengan skor 3-0 pada pekan ke-2 La Liga, Senin (25/8) dini hari WIB, berkat dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Vinicius Junior.

"Itu adalah pertandingan yang sangat serius, sangat lengkap. Baik dengan bola maupun tanpa bola, kami bermain sebagai sebuah tim," ujar Alonso setelah laga.

"Vini masuk serta berperan dalam dua gol yang membuat kami lebih tenang. Akan ada pertandingan untuk semua pemain. Keputusan diambil dengan memikirkan tim dan hari ini seperti itulah," imbuh Alonso.

Pertandingan ini menjadi istimewa bagi publik tuan rumah yang baru kembali ke kasta tertinggi setelah hampir 25 tahun absen. Atmosfer meriah langsung terasa sejak awal, namun kualitas Madrid tetap terlalu tangguh untuk Oviedo.

Alonso membuat beberapa perubahan dari kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna pekan lalu. Vinicius dan Trent Alexander-Arnold diparkir sejak menit awal digantikan oleh Rodrygo Goes dan kapten tim Dani Carvajal yang baru pulih dari cedera.

Keputusan itu terbukti efektif. Vinicius kemudian masuk di babak kedua dan langsung memberikan kontribusi berupa assist untuk Mbappe sebelum menutup laga dengan gol di menit ke-90+3.

Mbappe sendiri tampil tajam dengan torehan dua gol. Gol pertamanya lahir pada menit ke-37 setelah menerima umpan matang dari Arda Guler. Namun, proses terciptanya gol ini sempat diprotes keras pemain Oviedo karena Aurelien Tchouameni dinilai melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Leander Dendoncker.

Madrid sempat mendapat ancaman ketika sepakan Kwasi Sibo membentur tiang gawang. Situasi itu justru menjadi pemicu kebangkitan tim tamu. Dua menit berselang, Vinicius berhasil merebut bola dan mengirim umpan cerdik kepada Mbappe.

Vinicius kemudian mencetak gol yang memastikan kemenangan Madrid lewat penyelesaian tenang di masa tambahan waktu.

Laga itu juga menjadi momen debut penuh bagi gelandang muda Argentina, Franco Mastantuono. Pemain 18 tahun itu kembali menunjukkan kemampuannya meski belum mampu mencatatkan kontribusi gol. (AFP/E-3)