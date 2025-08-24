Daftar Legenda Real Madrid Clash of Legends

Real Madrid vs Barcelona.(DOK SENYAWA)

RIVALITAS abadi antara dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, akan kembali hadir, kali ini bukan di Santiago Bernabéu atau Camp Nou, melainkan di jantung ibu kota Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, akan menjadi saksi perhelatan akbar bertajuk Clash of Legends: Real Madrid vs Barcelona Legends.

Pertandingan istimewa ini menghadirkan deretan mantan bintang dunia yang pernah menjadi ikon sepak bola Eropa dan dunia. Para legenda ini akan kembali turun ke lapangan, menyuguhkan nostalgia dan atmosfer khas El Clásico yang selalu mendebarkan.

Duel bersejarah ini dipromotori oleh Senyawa Entertaiment, MPro International, dan Dewa United, yang berkomitmen menghadirkan tontonan kelas dunia bagi para penggemar sepak bola Tanah Air.

Clash of Legends menjadi ajang yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mempertemukan dua filosofi besar sepak bola: permainan menyerang penuh teknik ala Barcelona, dan gaya penuh determinasi serta karakter kuat dari Real Madrid. Kehadiran para legenda ini diyakini akan menghidupkan kembali momen-momen magis yang selama ini hanya bisa dikenang lewat layar kaca.

Para fans akan kembali melihat nama-nama ikonik yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, La Liga, maupun gelar internasional lainnya. Mereka datang dengan semangat kebersamaan, sportivitas, dan tentunya untuk membangkitkan gairah sepak bola di Indonesia.

“Ini kesempatan langka bagi fans di Indonesia untuk menyaksikan langsung bintang-bintang yang pernah menjadi idola mereka di masa lalu. Lebih dari hiburan, acara ini menjadi pengingat bagaimana sepak bola mampu menyatukan emosi dan kebanggaan dalam satu lapangan,” ucap Reza Subekti CEO Senyawa Entertaiment.

Skuad Real Madrid Legends siap menghidupkan kembali memori kejayaan sepak bola dunia dalam ajang Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah nama besar yang pernah membela Los Blancos telah dipastikan hadir untuk menunjukkan aksi dan nostalgia di lapangan hijau.

Deretan bintang tersebut di antaranya adalah Kiko Casilla dan Pedro Contreras di bawah mistar gawang. Di lini pertahanan, ada kombinasi tangguh dari Iván Campo, Raúl Bravo, Pepe, hingga Fernando Sanz.

Posisi gelandang bertahan akan diisi oleh legenda Luis Milla serta juara dunia asal Prancis, Christian Karembeu. Kreativitas di lini tengah juga makin lengkap dengan kehadiran maestro Clarence Seedorf. Sementara itu, sisi sayap akan kembali hidup lewat aksi José Emilio Amavisca, Steve McManaman, dan ikon dunia sepak bola, Luís Figo.

Meski demikian, daftar pemain ini masih bersifat sementara. Akan ada nama-nama legenda Real Madrid lainnya yang segera diumumkan untuk melengkapi skuad spektakuler yang akan tampil di Jakarta

Berikut Line Up Real Madrid di Clash of Legends:

Kiko Casilla – GK (Fransisco “Kiko” Casilla Cortés)

Pedro Contreras – GK (Pedro Contreras Gonzáles)

Iván Campo – Center Back (Iván Campo Ramos)

Raúl Bravo – Left Back (Raúl Bravo Sanfélix)

Pepe – Center Back (Kepler Laveran de Lima Ferreira)

Fernando Sanz – Central Defender (Fernando Sanz Durán)

Luis Milla – Defensive Midfield (Luis Milla Aspas)

Christian Karembeu – Defensive Midfield (Christian Lali Kake Karembeu)

Clarence Seedorf – Midfielder (Clarence Clyde Seedorf)

José Emilio Amavisca – Left Winger (José Emilio Amavisca Gárate)

Steve McManaman – Winger (Steve McManaman)

Luís Figo – Winger (Luís Filipe Madeira Caeiro Figo)

