Basuki Eka Purnama
18/8/2025 05:11
Barcelona Perpanjang Kontrak Jules Kounde Hingga 2030
Bek Barcelona Jules Kounde(AFP/Pierre-Philippe MARCOU)

BARCELONA resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek andalan mereka, Jules Kounde, hingga 30 Juni 2030.

Kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang antara klub dan pemain asal Prancis tersebut, yang telah menjadi pilar penting di skuad asuhan pelatih Hansi Flick.

"Telah tercapai kesepakatan antara Barcelona dan pemain Jules Kounde untuk memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2030. Klub dan pemain akan segera memformalkan kesepakatan didampingi presiden Joan Laporta," ungkap Barcelona dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Senin (18/8).

Kounde bergabung dengan Barcelona dari Sevilla pada musim 2022/23 dan kini memasuki musim keempatnya bersama Blaugrana.

Awalnya bermain sebagai bek tengah, Kounde telah menjelma menjadi bek kanan utama yang diandalkan Barcelona.

Performa konsistennya terlihat dari rekor 86 penampilan beruntun tanpa absen dari 25 November 2023 hingga 19 April 2025, lebih banyak dibandingkan pemain lain di skuad.

Total, dia telah mencatatkan 141 penampilan untuk Barcelona, menempatkannya sebagai pemain Prancis dengan penampilan terbanyak keempat dalam sejarah klub.

Kounde telah menyumbangkan tujuh gol dan memenangkan lima trofi bersama Barcelona, termasuk dua gelar La Liga, dua Supercopa de Espana, dan satu Copa del Rey.

Salah satu momen puncaknya adalah gol penentu kemenangan pada menit ke-116 di final Copa del Rey 2024/25 melawan Real Madrid.

Dengan kontrak baru ini, Kounde diperkirakan akan terus menjadi tulang punggung pertahanan Barcelona. 

Keandalan dan fleksibilitasnya di lapangan, baik sebagai bek kanan maupun bek tengah, menjadikannya aset berharga bagi ambisi Barcelona untuk meraih lebih banyak gelar di masa depan. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
