Barcelona Perpanjang Kontrak Jules Kounde Hingga 2030

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
BARCELONA resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek andalan mereka, Jules Kounde, hingga 30 Juni 2030.
Kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang antara klub dan pemain asal Prancis tersebut, yang telah menjadi pilar penting di skuad asuhan pelatih Hansi Flick.
"Telah tercapai kesepakatan antara Barcelona dan pemain Jules Kounde untuk memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2030. Klub dan pemain akan segera memformalkan kesepakatan didampingi presiden Joan Laporta," ungkap Barcelona dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Senin (18/8).
Kounde bergabung dengan Barcelona dari Sevilla pada musim 2022/23 dan kini memasuki musim keempatnya bersama Blaugrana.
Awalnya bermain sebagai bek tengah, Kounde telah menjelma menjadi bek kanan utama yang diandalkan Barcelona.
Performa konsistennya terlihat dari rekor 86 penampilan beruntun tanpa absen dari 25 November 2023 hingga 19 April 2025, lebih banyak dibandingkan pemain lain di skuad.
Total, dia telah mencatatkan 141 penampilan untuk Barcelona, menempatkannya sebagai pemain Prancis dengan penampilan terbanyak keempat dalam sejarah klub.
Kounde telah menyumbangkan tujuh gol dan memenangkan lima trofi bersama Barcelona, termasuk dua gelar La Liga, dua Supercopa de Espana, dan satu Copa del Rey.
Salah satu momen puncaknya adalah gol penentu kemenangan pada menit ke-116 di final Copa del Rey 2024/25 melawan Real Madrid.
Dengan kontrak baru ini, Kounde diperkirakan akan terus menjadi tulang punggung pertahanan Barcelona.
Keandalan dan fleksibilitasnya di lapangan, baik sebagai bek kanan maupun bek tengah, menjadikannya aset berharga bagi ambisi Barcelona untuk meraih lebih banyak gelar di masa depan. (Ant/Z-1)
Pere Milla mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir saat Atletico Madrid menelan kekalahan dalam laga La Liga di kandang Espanyol meskipun sempat unggul melalui gol Julian Alvarez.
Athletic Bilbao menang tipis 3-2 atas Sevilla di laga La Liga, Senin (18/8) dini hari WIB, setelah nyaris menyia-nyiakan keunggulan dua gol.
Hansi Flick menyoroti performa anak asuhnya yang dianggap menurun setelah unggul 2-0.
Meski unggul besar, pelatih Hansi Flick tidak sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya.
Villarreal berhasil mengalahkan Real Oviedo 2-0 di laga pembuka La Liga.
Banyak rumor yang mengatakan bahwa Sergi Roberto akan reuni kembali dengan para pemain FC Barcelona di Inter Miami.
Barcelona awalnya harus menambah pemasukan mereka agar Kounde bisa didaftarkan. Namun, langkah itu tidak perlu dilakukan
DIREKTUR olahraga klub La Liga, Sevilla, Monchi mengatakan tawaran Barcelona untuk Jules Kounde lebih menarik daripada Chelsea.
"FC Barcelona dan Sevilla FC telah mencapai kata sepakat mengenai transfer Jules Olivier Kounde, sembai menunggu tes medis dan penandatangan kontrak."
Ini kedua kalinya Barca menyerobot Chelsea setelah memboyong Raphinha dari Leeds United, yang juga nyaris ditarik the Blues.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved