Mallorca vs Barcelona, Blaugrana Menang 3-0

BARCELONA membuka langkah awal dalam mempertahankan gelar juara La Liga Spanyol dengan kemenangan 3-0 atas Mallorca, Minggu (17/8) di Estadi Son Moix dalam laga yang diwarnai dua kartu merah untuk tuan rumah.

Meski unggul besar, pelatih Hansi Flick tidak sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya. "Ini tiga poin penting, tetapi saya tidak suka pertandingan ini," ucap Flick kepada Movistar.

"Setelah unggul dua gol dan Mallorca kehilangan dua pemain, tim hanya bermain 50 persen. Itu tidak bisa diterima. Bermain di level 50 atau 60 persen tidak boleh, bahkan melawan sembilan pemain."

Barcelona langsung memimpin sejak menit ketujuh. Lamine Yamal mengirim umpan silang yang dituntaskan Raphinha dengan sundulan.

Gol kedua lahir pada menit ke-23. Upaya Yamal dimentahkan Antonio Raillo, yang kemudian terjatuh. Wasit tidak menghentikan permainan dan bola jatuh ke kaki Ferran Torres yang langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.

"Kalau saya ada di posisi mereka, mungkin saya juga tidak senang. Tapi saya selalu bilang kepada tim, sebelum wasit menghentikan permainan, kami harus lanjut. Wasit tidak menghentikan, jadi kami main terus," tutur Flick.

Keputusan itu membuat pemain Mallorca protes. Manu Morlanes menerima kartu kuning karena dianggap terlalu keras menyampaikan keberatan. Tak lama berselang, ia kembali diganjar kartu kuning kedua usai melanggar Yamal.

Kesialan tuan rumah berlanjut pada menit ke-39. Striker Vedat Muriqi dikartu merah langsung setelah mengenai wajah kiper debutan Barcelona, Joan Garcia, dengan sepatu saat duel udara.

Memasuki babak kedua, Barcelona bermain lebih santai. Flick memberikan kesempatan debut bagi Marcus Rashford, yang baru didaftarkan pagi harinya.

Gol penutup tercipta di menit akhir tambahan waktu. Yamal melakukan aksi individu dengan menggiring bola dari sisi kanan, melewati tiga bek lawan, lalu melepas tembakan kaki kiri melengkung ke pojok gawang.

"Dia selalu memberi kejutan setiap hari. Dia pemain yang spektakuler," sebut Flick. (AFP/I-3)