Girona vs Rayo Vallecano: Girona Tumbang 1-3 dari Rayo Vallecano di Laga Pembuka La Liga

Girona membuka musim La Liga mereka dengan kekalahan 1-3 atas Rayo Vallecano.(Media Sosial X)

GIRONA memulai musim baru La Liga dengan hasil mengecewakan setelah kalah 1-3 dari Rayo Vallecano di Estadi Montilivi. Kekalahan ini terasa lebih pahit karena menjadi kemenangan tandang perdana Rayo atas Girona di kompetisi kasta tertinggi Spanyol.

Anak asuh Míchel tampil buruk di babak pertama dan sudah kebobolan dua gol cepat dalam 20 menit awal. Gol pembuka lahir setelah kiper Paulo Gazzaniga melakukan kesalahan umpan yang dimanfaatkan Jorge de Frutos dari jarak dekat. Beberapa menit kemudian, Rayo kembali menghukum tuan rumah lewat serangan cepat yang diakhiri Álvaro García setelah menerima umpan silang mendatar dari De Frutos.

Petaka Girona berlanjut ketika Gazzaniga dikartu merah akibat menjatuhkan De Frutos di kotak penalti. Isi Palazón sukses mengeksekusi tendangan 12 pas, membuat Rayo unggul 3-0 sebelum turun minum.

Girona sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-60 lewat gol Joel Roca, hasil kerja keras Viktor Tsygankov di sisi kanan. Meski tampil lebih agresif di sisa laga, tuan rumah kesulitan menembus pertahanan Rayo yang unggul jumlah pemain.

Gol Pathé Ciss di menit akhir dianulir karena offside, namun itu tak menghalangi Los Franjirrojos merayakan tiga poin pertama musim ini. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Rayo jelang laga play-off UEFA Conference League melawan Neman Grodno. (Flash Score/Z-2)