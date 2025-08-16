Girona vs Rayo Vallecano: Girona Tumbang 1-3 dari Rayo Vallecano di Laga Pembuka La Liga

Headline
GIRONA memulai musim baru La Liga dengan hasil mengecewakan setelah kalah 1-3 dari Rayo Vallecano di Estadi Montilivi. Kekalahan ini terasa lebih pahit karena menjadi kemenangan tandang perdana Rayo atas Girona di kompetisi kasta tertinggi Spanyol.
Anak asuh Míchel tampil buruk di babak pertama dan sudah kebobolan dua gol cepat dalam 20 menit awal. Gol pembuka lahir setelah kiper Paulo Gazzaniga melakukan kesalahan umpan yang dimanfaatkan Jorge de Frutos dari jarak dekat. Beberapa menit kemudian, Rayo kembali menghukum tuan rumah lewat serangan cepat yang diakhiri Álvaro García setelah menerima umpan silang mendatar dari De Frutos.
Petaka Girona berlanjut ketika Gazzaniga dikartu merah akibat menjatuhkan De Frutos di kotak penalti. Isi Palazón sukses mengeksekusi tendangan 12 pas, membuat Rayo unggul 3-0 sebelum turun minum.
Girona sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-60 lewat gol Joel Roca, hasil kerja keras Viktor Tsygankov di sisi kanan. Meski tampil lebih agresif di sisa laga, tuan rumah kesulitan menembus pertahanan Rayo yang unggul jumlah pemain.
Gol Pathé Ciss di menit akhir dianulir karena offside, namun itu tak menghalangi Los Franjirrojos merayakan tiga poin pertama musim ini. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Rayo jelang laga play-off UEFA Conference League melawan Neman Grodno. (Flash Score/Z-2)
Girona memberikan kontrak dengan durasi satu tahun kepada Axel Witsel ditambah opsi perpanjangan jika target yang disepakati tercapai.
Napoli berhasil menundukkan Girona dengan skor tipis 3-2 dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadio Comunali Teofilo Patini, Minggu (10/8) dini hari WIB.
GIRONA menjauh dari ancaman degradasi setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Real Valladolid dalam laga tandang lanjutan La Liga, Rabu (14/5).
Girona naik ke peringkat 13 klasemen sementara La Liga dengan raihan 41 poin dari 36 laga usai menang 1-0 di kandang Real Vallaolid.
Berkat kemenangan atas Mallorca, Girona naik ke peringkat 15 klasemen La Liga dengan raihan 38 poin, unggul enam poin dari zona degradasi.
Berkat hasil imbang dengan Real Betis, Rayo Vallecano berada di peringkat delapan klasemen La Liga dengan raihan 48 poin, Posisi itu merupakan posisi kualifikasi Liga Konferensi UEFA.
Berkat kemenangan atas Las Palmas, Rayo Vallecano naik ke peringkat tujuh klasemen La Liga dengan raihan 47 poin, unggul satu poin atas peringkat delapan Celta Vigo.
Rayo Vallecano meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe dalam derby yang krusial, memperbaiki peluang mereka untuk kualifikasi Eropa musim 2024/25.
Atletico Madrid menjaga asa tipis untuk meraih gelar La Liga 2025 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Rayo Vallecano.
Berkat hasil imbang tersebut, Rayo Vallecano menduduki peringkat sembilan klasemen La Liga dengan raihan 37 poin dari 28 laga sementara Real Sociedad berada di posisi 12.
