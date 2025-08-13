Girona Dapatkan Axel Witsel Secara Bebas Trasnfer

Headline
KLUB La Liga Girona resmi mendapatkan jasa gelandang senior Axel Witsel dengan status bebas transfer di bursa transfer musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (13/8), Girona memberikan kontrak dengan durasi satu tahun kepada Witsel ditambah opsi perpanjangan jika target yang disepakati tercapai.
Witsel sebelumnya berseragam sesama klub La Liga Atletico Madrid akan tetapi pada bursa transfer musim panas ini Los Rojiblancos memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain berkebangsaan Belgia tersebut.
Kedatangan Witsel tentu diharapkan Girona mampu membawa klub tersebut kembali bersaing di papan atas klasemen La Liga musim ini setelah musim lalu harus bersaing di papan bawah serta terhindar dari jerat degradasi.
Pemain berusia 36 tahun tersebut sebelumnya pernah membela beberapa klub besar di daratan Eropa seperti Standard Liege, Benfica, Zenit St-Petersburg, Borussia Dortmund, dan Atletico Madrid.
Ketika membela Standard Liege, Zenit St-Petersburg, Borussia Dortmund dan Atletico Madrid, Witsel mampu tampil lebih dari 100 pertandingan pada berbagai ajang.
Pada musim 2024/2025, pemain kelahiran 12 Januari 1989 tersebut tampil sebanyak 22 pertandingan di berbagai ajang bersama Atletico Madrid dan menyumbangkan masing-masing satu gol serta assist dari total 1.434 menit bermain. (Ant/Z-1)
