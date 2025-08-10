Napoli vs Girona, Kevin De Bruyne Cetak Dua Gol, Il Partenopei Menang Tipis

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
NAPOLI berhasil menundukkan Girona dengan skor tipis 3-2 dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadio Comunali Teofilo Patini, Minggu (10/8) dini hari WIB.
Seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta di babak pertama yang penuh dinamika.
Il Partenopei langsung tancap gas sejak awal. Hanya empat menit laga berjalan, Giovanni Di Lorenzo membuka keunggulan Napoli. Dia menyundul bola hasil sepak pojok dengan akurat ke pojok kiri gawang Girona. Skor menjadi 1-0.
Keunggulan Napoli bertambah pada menit ke-15 melalui gol Kevin De Bruyne. Memanfaatkan umpan Romelu Lukaku, De Bruyne melepaskan sepakan keras tanpa kontrol untuk mengubah skor menjadi 2-0.
De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-23. Berawal dari kemelut di kotak penalti Girona akibat pergerakan David Neres, bola liar disambar De Bruyne dengan tendangan keras, memperlebar keunggulan Napoli menjadi 3-0.
Girona tidak tinggal diam. Pada menit ke-34, Christian Stuani memperkecil ketertinggalan melalui sepakan voli memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Napoli, Alex Meret.
Tiga menit jelang turun minum, Stuani kembali mencetak gol lewat sontekan akurat dari umpan Viktor Tsygankov, membuat skor menjadi 3-2.
Babak kedua berlangsung ketat, namun kedua tim gagal menambah gol. Napoli akhirnya mengunci kemenangan 3-2, menunjukkan performa menjanjikan jelang musim baru. (Ant/Z-1)
Lorenzo Lucca kembali mencetak gol dan Vanja Milinkovic-Savic jalani debut bersama Napoli, namun tim asuhan Antonio Conte kalah 1-2 dari Stade Brestois.
Napoli ditinggal 18 pemain pada bursa transfer musim panas ini dengan berbagai status mulai dari permanen hingga peminjaman.
Bersama Galatasaray, Victor Osimhen mencetak 26 gol dalam 30 pertandingan liga, dan membantu klub Istanbul itu meraih gelar juara Liga Turki ke-25 mereka.
Sterling, yang kini berusia 30 tahun, masih memiliki kontrak dua tahun di Stamford Bridge.
Cagliari meminjam Michael Folorunsho dari Napoli hingga Juni 2026 dan mereka memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain berusia 27 tahun tersebut.
GIRONA menjauh dari ancaman degradasi setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Real Valladolid dalam laga tandang lanjutan La Liga, Rabu (14/5).
Girona naik ke peringkat 13 klasemen sementara La Liga dengan raihan 41 poin dari 36 laga usai menang 1-0 di kandang Real Vallaolid.
Berkat kemenangan atas Mallorca, Girona naik ke peringkat 15 klasemen La Liga dengan raihan 38 poin, unggul enam poin dari zona degradasi.
Girona gagal meraih kemenangan penting dalam upaya mereka keluar dari zona degradasi setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Leganes.
Berkat kemenangan atas Girona, Real Betis menduduki peringkat enam klasemen La Liga, terpaut satu poin dari peringkat lima Villarreal.
