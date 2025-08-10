Napoli vs Girona, Kevin De Bruyne Cetak Dua Gol, Il Partenopei Menang Tipis

Para pemain Napoli melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Girona di laga pramusim.(X @en_sscnapoli)

NAPOLI berhasil menundukkan Girona dengan skor tipis 3-2 dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadio Comunali Teofilo Patini, Minggu (10/8) dini hari WIB.

Seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta di babak pertama yang penuh dinamika.

Il Partenopei langsung tancap gas sejak awal. Hanya empat menit laga berjalan, Giovanni Di Lorenzo membuka keunggulan Napoli. Dia menyundul bola hasil sepak pojok dengan akurat ke pojok kiri gawang Girona. Skor menjadi 1-0.

Keunggulan Napoli bertambah pada menit ke-15 melalui gol Kevin De Bruyne. Memanfaatkan umpan Romelu Lukaku, De Bruyne melepaskan sepakan keras tanpa kontrol untuk mengubah skor menjadi 2-0.

De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-23. Berawal dari kemelut di kotak penalti Girona akibat pergerakan David Neres, bola liar disambar De Bruyne dengan tendangan keras, memperlebar keunggulan Napoli menjadi 3-0.

Girona tidak tinggal diam. Pada menit ke-34, Christian Stuani memperkecil ketertinggalan melalui sepakan voli memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Napoli, Alex Meret.

Tiga menit jelang turun minum, Stuani kembali mencetak gol lewat sontekan akurat dari umpan Viktor Tsygankov, membuat skor menjadi 3-2.

Babak kedua berlangsung ketat, namun kedua tim gagal menambah gol. Napoli akhirnya mengunci kemenangan 3-2, menunjukkan performa menjanjikan jelang musim baru. (Ant/Z-1)