Napoli dan Celtic Berebut Jamie Vardy

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
CELTIC dari Liga Skotlandia dan Napoli dari Seri A Italia dikabarkan tengah bersaing untuk merekrut striker senior Jamie Vardy pada bursa transfer musim panas ini.
Menurut laporan Sky Sports, Vardy saat ini berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Leicester City pada akhir musim 2024-2025.
Napoli melirik Vardy sebagai opsi pengganti Romelu Lukaku yang mengalami cedera. Namun, Celtic dinilai memiliki peluang lebih besar karena tim tersebut kini dilatih Brendan Rodgers. Hubungan keduanya cukup dekat, mengingat Rodgers pernah menukangi Leicester pada periode 2019-2023.
Sebelumnya, Valencia dari Liga Spanyol dan beberapa klub Arab Saudi juga sempat dikaitkan dengan Vardy, meski hingga kini belum ada perkembangan signifikan.
Vardy masih menjadi sosok penting bagi Leicester pada musim lalu, meskipun gagal menyelamatkan klub dari degradasi. Ia baru-baru ini mengumumkan akhir dari perjalanan 13 tahun bersama The Foxes sejak bergabung pada 2012.
Pemain asal Inggris kelahiran Sheffield tersebut mencatat 500 penampilan dengan torehan 200 gol dan 71 assist. Selama membela Leicester, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Inggris 2016, Piala FA 2021, serta Community Shield 2022. (Ant/I-3)
MU kembali ke jalur kemenangan di kompetisi Liga Inggris setelah pada pekan sebelumnya ditahan imbang Arsenal 1-1.
The Reds kini nyaman di puncak klasemen dengan meraup 42 poin atau selisih tujuh poin dari Chelsea yang menempati peringkat kedua.
LIVERPOOL bangkit dari ketinggalan satu gol untuk berbalik menghantam tamunya Leicester City pada pertandingan Liga Inggris yang dimainkan di Stadion Anfield, Kamis (26/12) waktu setempat.
Jelang boxing day, Liverpool masih kokoh di puncak klasemen dengan 39 poin.
PELATIH Antonio Conte dikabarkan terus memantau situasi Harry Maguire di Manchester United untuk bergabung ke Napoli.
Cedera paha tersebut dapat membuat Romelu Lukaku absen membela Napoli hingga November 2025
Gol kemenangan Napoli di laga pramusim kontra Olympiakos dicetak oleh Matteo Politano dan Lorenzo Lucca.
Giacomo Raspadori menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan Atletico Madrid, yang akan mengikatnya di Stadion Metropolitano hingga 2030.
Napoli berhasil menundukkan Girona dengan skor tipis 3-2 dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadio Comunali Teofilo Patini, Minggu (10/8) dini hari WIB.
Lorenzo Lucca kembali mencetak gol dan Vanja Milinkovic-Savic jalani debut bersama Napoli, namun tim asuhan Antonio Conte kalah 1-2 dari Stade Brestois.
