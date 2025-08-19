Napoli dan Celtic Berebut Jamie Vardy

Jamie Vardy.(AFP/JUSTIN TALLIS)

CELTIC dari Liga Skotlandia dan Napoli dari Seri A Italia dikabarkan tengah bersaing untuk merekrut striker senior Jamie Vardy pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut laporan Sky Sports, Vardy saat ini berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Leicester City pada akhir musim 2024-2025.

Napoli melirik Vardy sebagai opsi pengganti Romelu Lukaku yang mengalami cedera. Namun, Celtic dinilai memiliki peluang lebih besar karena tim tersebut kini dilatih Brendan Rodgers. Hubungan keduanya cukup dekat, mengingat Rodgers pernah menukangi Leicester pada periode 2019-2023.

Sebelumnya, Valencia dari Liga Spanyol dan beberapa klub Arab Saudi juga sempat dikaitkan dengan Vardy, meski hingga kini belum ada perkembangan signifikan.

Vardy masih menjadi sosok penting bagi Leicester pada musim lalu, meskipun gagal menyelamatkan klub dari degradasi. Ia baru-baru ini mengumumkan akhir dari perjalanan 13 tahun bersama The Foxes sejak bergabung pada 2012.

Pemain asal Inggris kelahiran Sheffield tersebut mencatat 500 penampilan dengan torehan 200 gol dan 71 assist. Selama membela Leicester, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Inggris 2016, Piala FA 2021, serta Community Shield 2022. (Ant/I-3)